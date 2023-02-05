Неприятности в Донбассе в ближайшие месяцы ожидают украинских военных. Об этом порталу «Страна.ua» рассказал бывший советник офиса президента Украины Алексей Арестович. По словам чиновника, российским силам может понадобиться около двух-трех месяцев для взятия региона под полный контроль.

Однако Арестович уточнил, что его прогноз неточный. По мнению собеседника, в Донбассе сосредоточена сильная группировка российских военнослужащих, которая вынудит Вооруженные силы Украины (ВСУ) сдвинуться назад. Таким образом радикалов, ждут «некоторые неприятности».

До этого сообщалось, что немецкий лидер Олаф Шольц и глава Незалежной Владимир Зеленский договорились о том, что украинская сторона не станет использовать западное оружие для ударов по российской территории.

Россия продолжает спецоперацию в Донбассе по денацификации и демилитаризации Украины, начатую в феврале минувшего года. Главной целью российских войск является прекращение геноцида гражданского населения со стороны киевского режима. На фоне боевых действий недружественные к РФ страны начали помогать украинским радикалам, однако соблюдают при этом осторожность.

Ранее 5-tv.ru писал о том, как российские силы продвигаются к Северску.