Дмитрий Назаров уехал из России в Израиль: только тур или навсегда?
Звезда сериала «Кухня» уехал из России с концертами в Израиль
Фото: www.globallookpress.com / Komsomolskaya Pravda
Актер вместе с супругой были уволены из МХТ сразу после Нового года после скандального интервью.
Российский актер Дмитрий Назаров, которого уволили из МХТ им. Чехова и лишили роли Кисы в экранизации «12 стульев» из-за политической позиции и скандальных высказываний, отправился с туром в Израиль. Об этом сообщает издание «Общественная служба новостей».
В сеть выложили расписание концертов Назарова и его супруги Ольги Васильевой (также уволенной из театра) в рамках тура «L'amour-МУР, или Держава набекрень».
Выступления запланированы в шести израильских городах — Нетании, Ришон-ле-Ционе, Рамат-Гане, Хайфе, Ашдоде и Беэр-Шеве. Концерты пройдут 19–25 марта. По предварительной информации, цена билетов заявлена до 5,5 тысячи рублей.
Помимо радикальных высказываний актер также записал несколько песен, в которых осудил специальную операцию на Украине, из-за них, например, в Нижнем Тагиле также отменили показ спектакля «Корень любви» с участием Назарова.
До этого режиссер картины Петр Зеленов «12 стульев», в которой у Назарова была роль Ипполита (Кисы), рассказал, что все сцены с участием актера переснимут.
«Это не составит труда, так как с участием актера не успели отснять много материала. Решение связано с антироссийскими стихами актера», — заявил режиссер.
Зеленов также признался, что рад, что Назаров уволился из проекта, так как если бы артист продолжил съемки судьба картины в прокате была бы печальна.
Ранее 5-tv.ru рассказал, что в МХТ имени Чехова подтвердили увольнение Дмитрия Назарова. За день до этого Константин Хабенский вызвал в кабинет известного актера и его супругу после разгоревшегося шума в прессе из-за их высказываний.
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