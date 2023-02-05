Дмитрий Назаров уехал из России в Израиль: только тур или навсегда?

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Алиса Старжевская
Алиса Старжевская Алиса Старжевская Журналист 104

Звезда сериала «Кухня» уехал из России с концертами в Израиль

Дмитрий Назаров уехал из России в Израиль: только тур или навсегда?

Фото: www.globallookpress.com / Komsomolskaya Pravda

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Тема:
Спецоперация

Актер вместе с супругой были уволены из МХТ сразу после Нового года после скандального интервью.

Российский актер Дмитрий Назаров, которого уволили из МХТ им. Чехова и лишили роли Кисы в экранизации «12 стульев» из-за политической позиции и скандальных высказываний, отправился с туром в Израиль. Об этом сообщает издание «Общественная служба новостей».

В сеть выложили расписание концертов Назарова и его супруги Ольги Васильевой (также уволенной из театра) в рамках тура «L'amour-МУР, или Держава набекрень».

Выступления запланированы в шести израильских городах — Нетании, Ришон-ле-Ционе, Рамат-Гане, Хайфе, Ашдоде и Беэр-Шеве. Концерты пройдут 19–25 марта. По предварительной информации, цена билетов заявлена до 5,5 тысячи рублей.

Помимо радикальных высказываний актер также записал несколько песен, в которых осудил специальную операцию на Украине, из-за них, например, в Нижнем Тагиле также отменили показ спектакля «Корень любви» с участием Назарова.

До этого режиссер картины Петр Зеленов «12 стульев», в которой у Назарова была роль Ипполита (Кисы), рассказал, что все сцены с участием актера переснимут.

«Это не составит труда, так как с участием актера не успели отснять много материала. Решение связано с антироссийскими стихами актера», — заявил режиссер.

Зеленов также признался, что рад, что Назаров уволился из проекта, так как если бы артист продолжил съемки судьба картины в прокате была бы печальна.

Ранее 5-tv.ru рассказал, что в МХТ имени Чехова подтвердили увольнение Дмитрия Назарова. За день до этого Константин Хабенский вызвал в кабинет известного актера и его супругу после разгоревшегося шума в прессе из-за их высказываний.

Тема:
Спецоперация
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