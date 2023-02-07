«Хорошие сигналы»: российские войска продолжают освобождение Марьинки

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Рита Миронова
Рита Миронова 48

Пушилин сообщил, что российские войска продолжают освобождение Марьинки

«Хорошие сигналы»: российские войска продолжают освобождение Марьинки

Фото: © РИА Новости / Константин Михальчевский

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Тема:
Спецоперация Украинский кризис

Это одна из точек, откуда Вооруженные силы Украины (ВСУ) регулярно обстреливали Донецк.

Вооруженные силы (ВС) РФ продолжают освобождать Марьинку в Донецкой Народной Республике (ДНР). Об этом сообщил врио главы ДНР Денис Пушилин.

«По Марьинке тоже поступают хорошие сигналы: освобождается юго-западная часть — там, где противник держится. Перемололи тоже уже достаточно большое количество», — рассказал Пушилин в эфире авторской передачи Владимира Соловьева.

Под мощными ударами ВС РФ украинские войска несут потери и шаг за шагом оставляют свои позиции, в частности под Марьинкой. Именно там находятся значительные позиции Вооруженных сил Украины (ВСУ), что делало из Марьинки одну из точек, откуда ВСУ регулярно обстреливали Донецк.

В начале 2022 года, 24 февраля, президент РФ Владимир Путин выступил с обращением к нации и объявил о начале спецоперации по защите Донбасса. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР. Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Киев проигнорировал, поэтому Россия решила оказать самопровозглашенным республикам военную поддержку. США, страны ЕС и НАТО представили миротворческую миссию как «вторжение» и фактически объявили РФ войну.

Ранее 5-tv.ru показывал, как артиллерия РФ работает по позициям ВСУ в Марьинке.

Тема:
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