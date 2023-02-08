Минобороны: российские военные поразили штаб бригады ВСУ в ДНР

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София Шафиуллина
София Шафиуллина Журналист 34

За минувшие сутки ВС РФ ликвидировали более 140 украинских боевиков на донецком направлении.

Минобороны: российские военные поразили штаб бригады ВСУ в ДНР

Фото: © РИА Новости

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Тема:
Спецоперация Украинский кризис

ВС РФ нанесли удар по пункту украинской десантно-штурмовой бригады в ДНР. Об этом во время брифинга сообщил официальный представители Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

«В районе населенного пункта Красногоровка Донецкой Народной Республики поражен штаб 79 десантно-штурмовой бригады ВСУ», — подчеркнул он.

Российская сторона начала активное наступление сразу на нескольких основных направлениях в зоне СВО. По словам Конашенкова, за прошедшие сутки на донецком направлении было ликвидировано более 140 боевиков ВСУ, танк, три пикапа, три автомобиля. Также ВС РФ уничтожили гаубицу «Мста-Б», стоящую на вооружении противника.

Специальная военная операция по демилитаризации и денацификации Украины продолжается. Президент РФ Владимир Путин сообщил гражданам о ее начале 24 февраля 2022 года, после того, как власти ДНР и ЛНР обратились к стране с просьбой оказать им помощь в противостоянии агрессии киевского режима. Тогда украинская сторона усилила обстрелы жилых кварталов региона.

Ранее 5-tv.ru писал, что российские войска освободили населенный пункт Николаевка в ДНР.

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