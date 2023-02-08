«Я и все мои ребята готовы»: артист Александр Морозов отправится в зону СВО

Знаменитость уже подготовил целую программу и даже успел обновить и без того большой репертуар.

С выступлением в зону специальной военной операции (СВО) отправится юморист Александр Морозов, известный по юмористической передаче «Кривое зеркало». Об этом он рассказал в беседе с «МК». Артист даже раскрыл детали своего будущего выступления, мужчина исполнит частушки в известном образе Пчелки.

«У меня сейчас напрямую идут переговоры с руководством Донбасса: обязательно поеду туда в ближайшее время. Честно говоря, я уже на чемоданах. Жду не дождусь, когда будем выезжать. Я готов и все мои ребята — артисты готовы», — прокомментировал Морозов.

Юморист добавил, что у него большой репертуар, который он обновил. Кроме того, по мнению знаменитости, людям необходим юмор, ведь они находятся в невероятно тяжелых условиях. Артист заверил, что он и его коллектив сделает все, чтобы людям было легче жить в сегодняшнее непростое время и пропел для журналистов одну из частушек.

После начала СВО в Донбассе по защите гражданского населения от украинских радикалов российские артисты начали выступать в зоне боевых действий для российских войск и местных жителей, оказывая и другую всевозможную помощь.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что сказал Газманов о покинувших Россию звездах.

* — принадлежит Meta, признанной в РФ экстремистской и террористической организацией, ее деятельность запрещена на территории РФ.