Российские военные отразили высадку диверсантов ВСУ на левом берегу Днепра
Это не первая попытка Украины высадить диверсантов.
Фото, видео: www.globallookpress.com / Lance Cpl. Grace Gerlach; Минобороны РФ
В Херсонской области отражена очередная попытка украинских националистов высадиться на левом берегу Днепра. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
Разведчики обнаружили диверсантов при помощи беспилотника. Места возможной высадки были сразу же обозначены российским подразделениям десантников и мотострелков. В итоге диверсионная группа была уничтожена огнем из стрелкового оружия еще на подходе к берегу.
Это не первая попытка Украины высадить диверсионную группу на российских территориях, но все они приводят лишь к провалу ВСУ.
Ранее 5-tv.ru показывал, как военные России не дают десанту ВСУ пересечь Днепр.
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