В Кремле ответили на вопрос о начале второй волны мобилизации в России
Тема активно муссируется в социальных сетях, но какова реальная обстановка?
Фото: www.globallookpress.com / Sergey Petrov
Несмотря на все слухи, гуляющие по сети и желтой прессе, второй волны мобилизации в России не планируется. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков в рамках традиционного брифинга с журналистами.
«Нет, нет данных», — подчеркнул пресс-секретарь президента РФ.
В начале 2022 года, 24 февраля, президент РФ Владимир Путин выступил с обращением к нации и объявил о начале спецоперации по защите Донбасса. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР. Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Киев проигнорировал, поэтому Россия решила оказать самопровозглашенным республикам военную поддержку. США, страны ЕС и НАТО представили миротворческую миссию как «вторжение» и фактически объявили РФ войну.
10 октября, после теракта, совершенного украинскими террористами на Крымском мосту, Россия начала наносить ответные удары по объектам инфраструктуры Незалежной. Президент РФ Владимир Путин неоднократно предупреждал преступный киевский режим о том, что ответ на теракты, совершенные боевиками в России, будет неотвратимым.
Ранее 5-tv.ru рассказал, почему на Украине постоянно мобилизуют граждан, в том числе с инвалидностью, стариков и совсем юных людей.
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