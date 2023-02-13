Не уйти, не спастись, не скрыться: как вертолеты Ка-52 помогают освобождению Донбасса

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Вертолеты Ка-52 уничтожили опорный пункт и колонну военной техники ВСУ в ЛНР

Фото, видео: Пресс-служба Минобороны / ТАСС; 5-tv.ru

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Тема:
Спецоперация

Каждый день летчики выполняют по несколько боевых вылетов.

В зоне спецоперации российские вертолеты Ка-52 уничтожили опорный пункт боевиков и колонну военной техники.

«Аллигаторы» перемещаются незаметно — на предельно малых высотах. Затем резкий набор высоты — и атака.

За работой экипажей наблюдал Алексей Полторанин. Смотрите его видеорепортаж на сайте 5-tv.ru.

Тема:
Спецоперация
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