Решающий этап? Чего ждать России от брюссельского саммита НАТО по Украине
Политолог Данилин: НАТО не отдаст Украине самолеты из-за опасений глобальной войны
Фото, видео: RONALD WITTEK / ТАСС; Reuters; 5-tv.ru
В эти минуты страны альянса решают, что делать с поставками вооружения Киеву. Готовы ли они на отправку самолетов и что будет после этого?
В бельгийском Брюсселе стартовал 10-й саммит НАТО, посвященный украинскому вопросу. Он проходит в формате «Рамштайн». Киев расчитывает получить большую выгоду от западных партнеров. Вот только политологи этого «позитива» не разделяют. Как отметил в беседе с 5-tv.ru военный эксперт Павел Данилин, главная надежда президента Украины Владимира Зеленского — на иностранные самолеты. Но «коллективный Запад» на это никогда не пойдет.
«В ближайшее время самолеты не пойдут, потому что это будет означать прямое участие Запада в конфликте. Подготовить украинских летчиков за это время практически нереально», — подчеркнул Данилин.
Безусловно, «подачки» Киеву в виде ракет и прочих боеприпасов вряд ли прекратятся. Но вот ожидать катастрофичных последствий саммита пока не приходится. Впрочем, сюрпризы никогда нельзя исключать.
В начале 2022 года, 24 февраля, президент РФ Владимир Путин выступил с обращением к нации и объявил о начале спецоперации по защите Донбасса. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР. Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Киев проигнорировал, поэтому Россия решила оказать самопровозглашенным республикам военную поддержку. США, страны ЕС и НАТО представили миротворческую миссию как «вторжение» и фактически объявили РФ войну.
Ранее 5-tv.ru сообща, что украинские террористы начали сбегать с позиций под Артемовском без приказов командования, боясь за свои жизни.
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