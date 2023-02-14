Решающий этап? Чего ждать России от брюссельского саммита НАТО по Украине

|
Виктория Андреева
Виктория Андреева Виктория Андреева Журналист Эксклюзив 2 363

Политолог Данилин: НАТО не отдаст Украине самолеты из-за опасений глобальной войны

Фото, видео: RONALD WITTEK / ТАСС; Reuters; 5-tv.ru

Читайте нас в: Дзен Новости

Тема:
Обострение конфликта в Донбассе

В эти минуты страны альянса решают, что делать с поставками вооружения Киеву. Готовы ли они на отправку самолетов и что будет после этого?

В бельгийском Брюсселе стартовал 10-й саммит НАТО, посвященный украинскому вопросу. Он проходит в формате «Рамштайн». Киев расчитывает получить большую выгоду от западных партнеров. Вот только политологи этого «позитива» не разделяют. Как отметил в беседе с 5-tv.ru военный эксперт Павел Данилин, главная надежда президента Украины Владимира Зеленского — на иностранные самолеты. Но «коллективный Запад» на это никогда не пойдет.

«В ближайшее время самолеты не пойдут, потому что это будет означать прямое участие Запада в конфликте. Подготовить украинских летчиков за это время практически нереально», — подчеркнул Данилин.

Безусловно, «подачки» Киеву в виде ракет и прочих боеприпасов вряд ли прекратятся. Но вот ожидать катастрофичных последствий саммита пока не приходится. Впрочем, сюрпризы никогда нельзя исключать.

В начале 2022 года, 24 февраля, президент РФ Владимир Путин выступил с обращением к нации и объявил о начале спецоперации по защите Донбасса. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР. Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Киев проигнорировал, поэтому Россия решила оказать самопровозглашенным республикам военную поддержку. США, страны ЕС и НАТО представили миротворческую миссию как «вторжение» и фактически объявили РФ войну.

Ранее 5-tv.ru сообща, что украинские террористы начали сбегать с позиций под Артемовском без приказов командования, боясь за свои жизни.

Тема:
Обострение конфликта в Донбассе
14 февр
Канада призвала своих граждан как можно скорее покинуть территорию Белоруссии
12 февр
Разведчик рассказал об использовании Киевом новых мин в районе Кременной
10 февр
МО РФ: российские войска сбили вертолет Ми-8 воздушных сил Украины
10 февр
Российская артиллерия уничтожила позиции ВСУ под Авдеевкой
10 февр
Украинские СМИ вновь сообщают о взрывах в Кривом Роге и Харькове
10 февр
Иностранные спецслужбы нашли новый способ узнать данные об участниках СВО
10 февр
Украинские СМИ сообщили о взрывах в Харькове, Днепропетровске и Запорожье
10 февр
У Артемовска обнаружена группа зарубежных наемников в рядах ВСУ
10 февр
Не подберешься: все дороги возле Артемовска контролируются российскими войсками
10 февр
Винты поют, как струны: лучшее видео из зоны СВО за сегодня
+1° Атмосферное давление 755 мм рт. ст.
Относительная влажность 80%
73.63
0.84 78.67
0.62
🧙‍♀ Гороскоп на 14 февраля для всех знаков зодиака

Последние новости

14:08
Он всех предупреждал: как ученый из Турции предугадал землетрясение и в чем была ошибка
14:01
В ЕК заговорили о восстановлении спроса на газ в Европе: каковы условия?
13:48
Фильм о группе «Иванушки International» презентуют весной 2024 года
13:33
Вдова Иосифа Кобзона готовится к новой свадьбе: «Радуюсь»
13:22
ФСБ задержала группу организаторов нелегальной миграции
13:13
Убрали весь некроз: какой прогноз дали врачи по состоянию Костомарова

Сейчас читают

Военкор Коц: армия РФ в одном шаге от оперативного окружения Бахмута
Жизнь продолжается: 72-летняя вдова Кобзона готовится к очередной свадьбе
В Еврокомиссии опасаются восстановления спроса на газ в Европе
"Только 21 час солнца за месяц": эндокринолог объяснила, зачем нужен витамин D и как его правильно принимать

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Видео: каким трем знакам зодиака повезет в любви в 2023 году
Кому категорически нельзя бутерброды с красной икрой
Видео: прогноз на 2023 год для всех знаков — гадание на таро
Общий гороскоп для всех знаков зодиака на зиму 2022 — 2023