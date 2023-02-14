На Украине пожаловались на неизвестные воздушные шары в небе

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Магдалина Нуар
Магдалина Нуар Райтер редакции сайта Пятого канала 29

В ВВС Украины: над территорией страны появились воздушные шары

На Украине пожаловались на неизвестные воздушные шары в небе

Фото: NELL REDMOND / ТАСС

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Тема:
Спецоперация

За объектами ведется постоянное радиолокационное наблюдение.

Украинские военные, вслед за США, зафиксировали пролеты над своей территорией неизвестных воздушных шаров. Об этом сообщил представитель командования Военно-воздушных сил (ВВС) Украины Юрий Игнат.

По его словам, это были шары с угловыми отражателями в небе над Днепропетровской областью, которые двигались с небольшой скоростью.

Более того, Игнат добавил, что это произошло еще 12 февраля и противовоздушная оборона Украины радиолокационно наблюдает за ними.

«В украинском небе постоянно дежурит истребительная авиация и ситуация находится под контролем», — заявил Игнат.

До этого стало известно, что американские военные сбили уже четвертый воздушный объект за последние восемь дней. В их число вошел китайский аэростат, который пересек границу США и был перехвачен над Атлантикой. Вашингтон называет шар из Китая инструментом шпионажа.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как в Кремле отреагировали на историю США с «НЛО» и китайскими «шарами».

Тема:
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