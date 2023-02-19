Минобороны РФ: Киев готовит масштабную провокацию с радиоактивными веществами

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Денис Птицын
Денис Птицын Райтер редакции сайта Пятого канала 128

Специальные контейнеры уже привезли на Украину из другой страны.

Минобороны РФ: Киев готовит масштабную провокацию с радиоактивными веществами

Фото: www.globallookpress.com / Martin Schutt

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Тема:
Спецоперация

В Минобороны разоблачили планы киевского режима, который планирует устроить масштабную провокацию, связанную с радиоактивными веществами.

Согласно плану украинских властей, провокация будет совершена перед началом работы 11-й чрезвычайной спецсессии Генассамблеи ООН. Из соседней европейской страны на Украину уже прибыли несколько контейнеров с радиоактивными веществами, которые провезли в обход таможни.

Они будут использованы для инсценирования локального заражения местности в районе одного из подконтрольных киевскому режиму радиационно опасных объектов.

«Целью провокации является обвинение Вооруженных Сил Российской Федерации в якобы нанесении неизбирательных ударов по радиационно опасным объектам Украины, приведшим к утечке радиоактивных веществ и заражению местности», — сообщили в МО РФ.

Таким образом Украина хочет обвинить Россию в якобы «грубом нарушении» в ходе СВО обязательств Конвенции о ядерной безопасности.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Киев планирует выдать убитых украинскими нацистами жителей Снигиревки за жертв российской армии.

Тема:
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