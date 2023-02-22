Над Херсоном сбили украинский Су-25, летевший обстреливать Новую Каховку

Украинская сторона даже не предприняла попытку по их поиску.
Фото: © РИА Новости
Над Херсоном был сбит украинский Су-25, который летел обстреливать Новую Каховку. Об этом сообщил 5-tv.ru источник в экстренных службах.
Штурмовик был сбит сегодня около 12:00 из ПЗРК «Верба». По данным источника, пилоты погибли. Украинская сторона их не ищет из-за боязни быть также сбитыми.
Российская система противовоздушной обороны (ПВО) продолжает отражать атаки украинских националистов по объектам гражданской инфраструктуры. Так, в начале февраля был сбит еще один украинский Су-25 в районе Херсона. Также в Запорожской области российские силы сбили вертолет Ми-8 Воздушных сил Украины.
Спецоперация по защите Донбасса продолжается с 24 февраля 2022 года. Соответствующее решение было принято президентом России Владимиром Путиным на фоне обострившейся ситуации в регионе из-за участившихся обстрелов со стороны украинских войск.
Ранее 5-tv.ru рассказал, как российские войска сбили украинский вертолет Ми-8.
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