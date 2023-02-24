Российские военные освободили Берховку под Артемовском

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Денис Птицын
Денис Птицын Райтер редакции сайта Пятого канала Эксклюзив 59

Населенный пункт находится под полным контролем российских войск.

Российские военные освободили Берховку под Артемовском

Фото: © РИА Новости / Владимир Астапкович

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Тема:
Спецоперация

Российские солдаты освободили населенный пункт Берховка в ДНР, сообщил источник «Известий» в штабе СВО.

Берховка расположена к северо-западу от Артемовска. Освобождение этого населенного пункта позволяет российским войскам подойти еще на шаг ближе к освобождению важного населенного пункта. Неподалеку находится село Парасковиевка, которое было освобождено в начале текущей недели.

Артемовск находится на подконтрольной киевским властям части ДНР к северу от Горловки. За город ведутся ожесточенные бои.

Военная спецоперация в Донбассе, направленная на помощь жителям, которые уже восемь лет находятся под постоянным обстрелом ВСУ, началась ранним утром 24 февраля по приказу президента России Владимира Путина. Конфликт в Донбассе обострился 17 февраля. После чего 21 февраля российские власти объявили о признании ДНР и ЛНР и подписали с ними договор о мире, дружбе и взаимопомощи.

Ранее 5-tv.ru сообщал, как ВС РФ уничтожили логово иностранных наемников в районе населенного пункта Мемрик. А военкор "Известий" первым побывал на месте.

Тема:
Спецоперация
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