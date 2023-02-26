В Британии заявили, что усиление роли ВКС РФ переломит ход спецоперации на Украине

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София Шафиуллина
София Шафиуллина Журналист 19

Британский генерал Бэрронс: широкое применение ВКС РФ может изменить ход СВО

В Британии заявили, что усиление роли ВКС РФ переломит ход спецоперации на Украине

Фото: www.globallookpress.com / Russian Defence Ministry

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Тема:
Спецоперация

На западе опасаются, что оборона Украины не сможет выдержать серьезного военно-воздушного удара.

Усиление роли Воздушно-космических сил российской стороной может переломить ход СВО на Украине. Таким мнением поделился отставной британский генерал сэр Ричард Бэрронс в беседе с изданием Daily Star.

По словам военного, ВКС России были мало задействованы во время проведения спецоперации. Он предположил, что это связано с «силой украинской ПВО». Однако противовоздушная оборона Незалежной буде подавлена, если ВС РФ задействуют много самолетов, вертолетов и ракет вместе, отметил Бэрронс

«Единственное, что сейчас отличается, — это ощущение того, что Россия накапливает много летательных средств в пределах досягаемости Украины, как самолетов, так и боевых вертолетов», — приводит сайт слова собеседника.

Генерал добавил, что вертолеты и самолеты могут поддерживаться и другими видами вооружения — он считает, что в наступлении России примут участие беспилотники, а также крылатые ракеты.

Ранее 5-tv.ru писал, что президент США Джо Байден исключил передачу Киеву истребителей F-16 в обозримом будущем.

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