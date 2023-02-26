Российские Су-25 нанесли удары фугасными бомбами по ВСУ в Авдеевке
Штурмовики атаковали укрепрайон, который украинские боевики возводили девять лет.
Фото: © РИА Новости
Два Су-25 российской штурмовой авиации нанесли удары фугасными авиабомбами ФАБ-500 по позициям украинских боевиков в Авдеевке Донецкой народной республики (ДНР). Об этом сообщил офицер с позывным «Саймон».
«Работали два штурмовика Су-25 „Грач“. Периодически на высоте идут ротации противника, подтягиваются его резервы. И наши ВКС регулярно обрабатывают эту позицию. Сегодня отработали пятисотыми ФАБами по живой силе», — цитирует военного РИА Новости.
По словам Саймона, удар был нанесен по укрепрайону, который украинские боевики строили девять лет. Российская авиация постоянно атакует эту позицию, которая имеет стратегическое значение для взятия Авдеевки.
До этого сообщалось, что российские войска замыкают кольцо вокруг Артемовска. Штурмовые подразделения взяли под контроль населенные пункты Берховка и Ягодное в непосредственной близости от города и фактически перерезали последнюю асфальтированную дорогу, по которой ведется снабжение ВСУ.
Ранее 5-tv.ru сообщил, что российская армия ликвидировала более 600 украинских самолетов и вертолетов с начала специальной военной операции.
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