Зеленский охарактеризовал ситуацию на артемовском направлении

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Иван Обухов
Иван Обухов 42

Президент Украины Зеленский назвал ситуацию на Артемовском направлении перманентно сложной

Зеленский охарактеризовал ситуацию на артемовском направлении

Фото: Reuters / STRINGER

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Тема:
Спецоперация

Лидер киевского режима заверил, что находится на связи с командованием.

Положение украинских боевиков на артемовском направлении остается перманентно тяжелым, заявил лидер киевского режима Владимир Зеленский в своем вечернем видеообращении, опубликованном в Telegram-канале.

«Конечно, постоянно остаюсь на связи с командованием… На бахмутском направлении ситуация становится постоянно сложной», — сказал политик.

Ранее замглавы оборонного ведомства Украины Анна Маляр рассказала, что на украинском фронте сформировалась сложная ситуация, а самые большие проблемы у украинских неонацистов остаются на артемовском направлении.

Артемовск находится на подконтрольной Киеву части Донецкой народной республики к северу от Горловки. Артемовск представялет из себя значимый транспортный узел, через который идет снабжение украинской группировки войск в Донбассе.

В то же время врио главы Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин сообщил, что почти все дороги в Артемовск находятся под огневым контролем российской армии.

Позднее стало известно, что отдельные российские подразделения полностью взяли под контроль микрорайон Ступки в Артемовске.

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