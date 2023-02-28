Зеленский охарактеризовал ситуацию на артемовском направлении
Президент Украины Зеленский назвал ситуацию на Артемовском направлении перманентно сложной
Фото: Reuters / STRINGER
Лидер киевского режима заверил, что находится на связи с командованием.
Положение украинских боевиков на артемовском направлении остается перманентно тяжелым, заявил лидер киевского режима Владимир Зеленский в своем вечернем видеообращении, опубликованном в Telegram-канале.
«Конечно, постоянно остаюсь на связи с командованием… На бахмутском направлении ситуация становится постоянно сложной», — сказал политик.
Ранее замглавы оборонного ведомства Украины Анна Маляр рассказала, что на украинском фронте сформировалась сложная ситуация, а самые большие проблемы у украинских неонацистов остаются на артемовском направлении.
Артемовск находится на подконтрольной Киеву части Донецкой народной республики к северу от Горловки. Артемовск представялет из себя значимый транспортный узел, через который идет снабжение украинской группировки войск в Донбассе.
В то же время врио главы Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин сообщил, что почти все дороги в Артемовск находятся под огневым контролем российской армии.
Позднее стало известно, что отдельные российские подразделения полностью взяли под контроль микрорайон Ступки в Артемовске.
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