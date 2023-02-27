Российские войска взяли под контроль микрорайон Артемовска

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Алексей Хитров
Алексей Хитров Алексей Хитров Райтер редакции сайта Пятого канала 87

Также штурмовые отряды зашли в Ильиновку.

Российские войска взяли под контроль микрорайон Артемовска

Фото: www.globallookpress.com / Stringer

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Тема:
Спецоперация

Российские военные взяли под контроль микрорайон Ступки в Артемовске (Бахмут) в Донецкой народной республике (ДНР). Об этом сообщает РИА Новости.

Отмечается, что штурмовые отряды также зашли в Ильиновку.

До этого советник врио главы ДНР Ян Гагин сообщил, что российские войска установили контроль над всеми дорогами на Артемовск, перекрыв подвоз боеприпасов и живой силы гарнизону Вооруженных сил Украины (ВСУ) в городе. Таким образом киевский режим фактически потерял важный логистический узел, тысячи военнослужащих, наемников и военной техники.

Сам глава ДНР Денис Пушилин в эфире федерального телеканала сообщил, что в результате боев на артемовском направлении количество украинских военнопленных в республике составило несколько тысяч.

Ранее военный эксперт Виктор Литовкин в комментарии 5-tv.ru рассказал, как подрыв украинскими боевиками дамбы в Артемовске повлияет на ход боев.

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Российские войска взяли под контроль микрорайон Артемовска

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