В ДНР сообщили о стягивании вооружения ВСУ в Часов Яр
Киевская власть понимает проигрышное положение украинских военных на фронте.
Фото: www.globallookpress.com / Edgar GutiÃ©rrez
Украинские неонацисты стягивают вооружения Запада и свой личный состав в Часов Яр, чтобы создать укрепрайон и оборонять город. Об этом в беседе с ТАСС заявил советник врио главы Донецкой народной республики (ДНР) Ян Гагин.
«Стаскивают технику, в том числе западную, командование группировки Артемовска вывезло туда вооружение. Теперь пытаются укрепить Часов Яр», — сказал Гагин.
По его словам, в Киеве понимают, что потеря боевиками Артемовска неминуема. До этого отставной подполковник Народной милиции Луганской народной республики (НМ ЛНР) Андрей Марочко сообщал, что командование Вооруженных сил Украины (ВСУ) перебрасывает в Часов Яр тех, кто прошел обучение на полигонах Североатлантического альянса. Также речь идет о переброске гусеничной и легкобронированной техники.
Россия продолжает специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины, начатую в феврале прошлого года. Ранее 5-tv.ru писал о том, как российские бойцы занимают позиции националистов в районе Белогоровки.
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