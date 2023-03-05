Российские военные поразили свыше 80 артиллерийских подразделений ВСУ за сутки

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Алексей Хитров
Алексей Хитров Алексей Хитров Райтер редакции сайта Пятого канала 113

Минобороны РФ сообщило о поражении подразделений ВСУ на херсонском направлении

Фото, видео: www.globallookpress.com / MOD Russia; Минобороны РФ; 5-tv.ru

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Тема:
Обострение конфликта в Донбассе Спецоперация

Мощный удар был нанесен по позициям противника на херсонском направлении.

Российские войска за сутки нанесли поражение 83 артиллерийским подразделениям Вооруженных сил Украины (ВСУ) на огневых позициях на херсонском направлении. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Уточняется, что удар был нанесен по живой силе и технике противника в 207 районах. В результате было уничтожено свыше 30 украинских военнослужащих, десять автомобилей, самоходная гаубица «Гвоздика», а также гаубицы «Мста-Б» и Д-30.

Также в Минобороны сообщили об уничтожении в минувшие сутки двух пунктов управления беспилотными летательными аппаратами и средствами РЭБ в районах Авдеевки в Донецкой народной республике и Двуречной в Харьковской области.

Кроме того, в районе населенного пункта Марьевка Запорожской области поражен командный пункт националистического полка «Азов»*.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что чешский генерал и бывший глава военной разведки страны Андор Шандор назвал сокрушительной тактику российской армии в зоне спецоперации. По его мнению, у Украины нет шансов отвоевать потерянные территории.

* — организация признана экстремистской и террористической и запрещена в РФ.

Тема:
Обострение конфликта в Донбассе
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