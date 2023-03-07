Особняк известного блогера по имени Lerchek обыскивает СК

Знаменитость и ее семью подозревают в уклонении от налогов — сумма долга государству составила 300 миллионов рублей.

В особняке известного российского бьюти-блогера Валерии Чекалиной, которую страна знает под псевдонимом Lerchek (Лерчик), проходят обыски. Знаменитость и ее семья подозреваются в крупном экономическом преступлении. Предположительно, за два предыдущие года бизнесвумен вместе с мужем задолжала в казну государства 300 миллионов рублей.

Как уточнили в следственном комитете РФ по городу Москве, с 2020 по 2022 годы Валерия Чекалина и ее муж платили налоги по упрощенной схеме. Она применяется для индивидуальных предпринимателей, у которых максимальный лимит дохода — 150 миллионов рублей. По факту же фитнес-марафоны приносили семье куда больше прибыли — декларировать ее бизнесмен должна была в соответствии с правилами другого налогового режима, который предполагают НДС и НДФЛ.

Однако ни Лерчик, ни ее компаньон-супруг делать этого не торопились. Они пошли другим путем — прибыль от бизнеса поступала на ИП родственников четы — таких предприятий было несколько и счетов соответственно — тоже. В итоге блогеру удалось избежать налога на сумму в 300 миллионов рублей.

В связи с данным правонарушением было возбуждено уголовное дело, в рамках которого в особняке пары проводятся обыски. В них также участвуют сотрудники Главного управления экономической безопасности России. Устанавливаются все возможные обстоятельства причастности виновных к совершению экономических преступлений.

Ранее 5-tv.ru рассказывал и показывал, во сколько блогеру Lerchek обошлась «вечеринка года» с артистами первой величины.