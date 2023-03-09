«Надо двигаться»: военный эксперт озвучил тактику ВС РФ после взятия Артемовска

Каждый день, каждая минута — невероятная ценность на передовой. Как будут дальше действовать Вооруженные силы России?

Вооруженные силы России не задержатся в Артемовске — впереди у них новые задачи, медлить с которыми нецелесообразно. Таким мнением поделился военный эксперт Виктор Литовкин.

«Надо двигаться вперед. Надо полностью освободить Донецкую народную республику до Краматорска», — объяснил он в интервью URA.RU.

Собеседник издания отметил, что приоритетные направления сейчас — Славянск, Краматорск, а также Марьинка. Это необходимо для того, чтобы оттуда защитить Донецк, Горловку и Макеевку. На данный момент, добавил Литовкин, на пути освобождения ДНР военные преодолевают угледарскую дугу, которая сильно укреплена железобетоном.

«Зачем закрепляться в Бахмуте (украинское название Артемовска — Прим. ред.)? Мы же не будем строить линию фронта, как в 2014 году», — сказал Виктор Литовкин.

В конце прошлой недели появились первые сообщения об успехах в российских бойцов под Артемовском. Населенный пункт, по его словам, удалось почти полностью взять в кольцо. Окончательно установить контроль над городом Вооруженные силы РФ планируют в ближайшее время. Эксперты полагают, что это может произойти в течение ближайших десяти дней. Такую вероятность допускает и руководство НАТО.

Россия продолжает проведение специальной военной операции по демилитаризации и денацификации Украины. Президент РФ Владимир Путин сообщил гражданам о ее начале 24 февраля 2022 года, после того, как власти ДНР и ЛНР обратились к стране с просьбой оказать им помощь в противостоянии агрессии киевского режима. Тогда украинская сторона усилила обстрелы жилых кварталов региона.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, в чем важность боев под Авдеевкой для Донецка.