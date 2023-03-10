Разведка США: гиперзвуковые комплексы есть только у России

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Алиса Сахарова
Алиса Сахарова 47

Американский разведчик Фрайштлер: стратегические гиперзвуковые комплексы есть в наличии только у русских

Разведка США: гиперзвуковые комплексы есть только у России

Фото: © РИА Новости / Министерство обороны РФ

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Тема:
Спецоперация

Специалист из военной разведки США Пол Фрайштлер заявил, что русские разрабатывают такое оружие «которое сможет держать под угрозой США».

Ведущий специалист по науке и технологиям из военной разведки США Пол Фрайштлер заявил, что стратегические гиперзвуковые комплексы есть в наличии только у русских. Об этом он сообщил в ходе слушаний в конгрессе.

«Еще одна система — SS-19 Mod 4 („Авангард“) — в 2018 году достигла начальных операционных возможностей и является единственной в мире размещенной гиперзвуковой системой стратегического назначения», — сказал Фрайштлер.

По его словам, русские специалисты занимаются разработкой такого оружия, «которое сможет держать под угрозой США». Эксперт добавил, что гиперзвуковые ракеты смогут избежать сенсоров и оборонных систем Соединенных Штатов.

Первый полк, который был вооружен ракетным комплексом стратегического назначения с гиперзвуковым планирующим крылатым блоком «Авангард» поступил в Ясненской ракетной дивизии еще в 2019 году.

Сообщаается, что второй ракетный полк в составе оренбургской дивизии Ракетных войск стратегического назначения с гиперзвуковым боевым оснащением «Авангард» полностью соберут к 2025 году. Количество шахтных пусковых установок на боевом дежурстве укомплектуют до полного штатного состава.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что экс-посол США Макфол заявил, что время работает не в пользу Украины.

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