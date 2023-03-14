Лавров обратился в ОБСЕ и ООН насчет изгнанных из Киево-Печерской лавры монахов
Сергей Лавров призвал ОБСЕ и ООН не допустить выселения монахов из Киево-Печерской лавры
Фото: www.globallookpress.com / Michael Kudryavtsev
Православная церковь Украины переживает сильнейшие гонения со стороны властей.
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров написал обращения в ОБСЕ и ООН насчет монахов Киево-Печерской лавры. Глава дипведомства сообщил о гонениях, которые переживают представители Украинской православной церкви, говорится в Telegram-канале МИД.
Там уточнили, что письма руководителя дипведомства адресованы генсеку ООН Антониу Гутерришу и председателю ОБСЕ Буяру Османи. Обращаясь к ним, Сергей Лавров призвал не допустить выселение монахов из монастыря. Кроме того, заявил о необходимости прекратить начавшиеся репрессии против канонической православной церкви в стране. При этом политик перечислил события последних месяцев и дней, которые ярко иллюстрируют всю драматичность ситуации.
Так, Лавров заявил о массовом захвате храмов УИПЦ и ликвидации их общин. Кроме того, напомнил о санкциях против епископов и лишении гражданства представителей духовенства. В числе прочих мер украинских чиновников — моральное и физическое давление на священнослужителей и прихожан.
Все это, по мнению Лаврова, можно оценивать как грубейшее нарушении прав и дискриминацию православных христиан.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, что нацизм, по мнению Сергея Лаврова, охватывает большинство европейских стран.
- 16 мар
- Комиссия ООН признала военным преступлением расстрел ВСУ российских пленных
- 16 мар
- Несравненные: на Украине назвали пять неуязвимых российских ракет
- 16 мар
- Российские военные сбили украинский самолет МиГ-29 в ЛНР
- 16 мар
- Настоящий кошмар: как тяжелая артиллерия РФ наносит удары по укрепрайонам ВСУ
- 16 мар
- Десятки ловушек и фугасов: как российские саперы разминируют поля под Мариуполем
- 16 мар
- Politico: Украина потеряла более 100 тысяч солдат с начала СВО на Украине
- 16 мар
- Российская армия уничтожила две гаубицы ВСУ на херсонском направлении
- 16 мар
- Рогов: ВСУ активизировались на запорожском участке фронтовой линии
- 16 мар
- Отдохнем после победы: наши пушкари сутками громят укронацистов у Авдеевки
- 16 мар
- Порядок в танковых войсках! Лучшее видео из зоны СВО за день
Читайте также
100%
0.56 80.88
0.36
Нашли ошибку?