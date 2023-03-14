Лавров обратился в ОБСЕ и ООН насчет изгнанных из Киево-Печерской лавры монахов

|
Эльвира Михеева
Эльвира Михеева 103

Сергей Лавров призвал ОБСЕ и ООН не допустить выселения монахов из Киево-Печерской лавры

Лавров обратился в ОБСЕ и ООН насчет изгнанных из Киево-Печерской лавры монахов

Фото: www.globallookpress.com / Michael Kudryavtsev

Читайте нас в: Дзен Новости

Тема:
Спецоперация

Православная церковь Украины переживает сильнейшие гонения со стороны властей.

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров написал обращения в ОБСЕ и ООН насчет монахов Киево-Печерской лавры. Глава дипведомства сообщил о гонениях, которые переживают представители Украинской православной церкви, говорится в Telegram-канале МИД.

Там уточнили, что письма руководителя дипведомства адресованы генсеку ООН Антониу Гутерришу и председателю ОБСЕ Буяру Османи. Обращаясь к ним, Сергей Лавров призвал не допустить выселение монахов из монастыря. Кроме того, заявил о необходимости прекратить начавшиеся репрессии против канонической православной церкви в стране. При этом политик перечислил события последних месяцев и дней, которые ярко иллюстрируют всю драматичность ситуации.

Так, Лавров заявил о массовом захвате храмов УИПЦ и ликвидации их общин. Кроме того, напомнил о санкциях против епископов и лишении гражданства представителей духовенства. В числе прочих мер украинских чиновников — моральное и физическое давление на священнослужителей и прихожан.

Все это, по мнению Лаврова, можно оценивать как грубейшее нарушении прав и дискриминацию православных христиан.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что нацизм, по мнению Сергея Лаврова, охватывает большинство европейских стран.

Тема:
Спецоперация
16 мар
Комиссия ООН признала военным преступлением расстрел ВСУ российских пленных
16 мар
Несравненные: на Украине назвали пять неуязвимых российских ракет
16 мар
Российские военные сбили украинский самолет МиГ-29 в ЛНР
16 мар
Настоящий кошмар: как тяжелая артиллерия РФ наносит удары по укрепрайонам ВСУ
16 мар
Десятки ловушек и фугасов: как российские саперы разминируют поля под Мариуполем
16 мар
Politico: Украина потеряла более 100 тысяч солдат с начала СВО на Украине
16 мар
Российская армия уничтожила две гаубицы ВСУ на херсонском направлении
16 мар
Рогов: ВСУ активизировались на запорожском участке фронтовой линии
16 мар
Отдохнем после победы: наши пушкари сутками громят укронацистов у Авдеевки
16 мар
Порядок в танковых войсках! Лучшее видео из зоны СВО за день
+2° Атмосферное давление 760 мм рт. ст.
Относительная влажность 100%
75.75
0.56 80.88
0.36
🧙‍♀ Гороскоп на 16 марта для всех знаков зодиака

Последние новости

19:41
Девять лет вместе: какие изменения произошли в Крыму после воссоединения с РФ
19:37
Политолог оценил правомерность претензий США к России из-за выхода из ДСНВ: кто кого
19:26
Суд вынес приговор матери умершего от истощения ребенка в Сочи
19:14
Захарова: Россия не стремится к конфронтации с США после инцидента с БПЛА
18:49
«Фальшивое видео»: в интернете высмеяли кадры падения беспилотника в Черное море
18:42
«Что для русского хорошо…»: Путин рассказал о шутках с немецкими друзьями

Сейчас читают

ФСБ раскрыла причину пожара на складе погрануправления в Ростове-на-Дону
Непроходимая ситуация. Когда образуется заворот кишок и чем опасен?
Пороть или нет: мать 17 детей раскрыла секрет идеального воспитания
Политолог назвал слабые стороны Байдена и Зеленского

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Майские праздники 2023 — сколько дней отдыхаем
5 знаков жду кардинальные перемены — гороскоп на весну 2023
Кто вы из мультика Шрек по знаку зодиака — смешной гороскоп
Какие тайны хранят регалии для коронации Карла III: видео