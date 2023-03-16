Суд запретил блогеру Лерчек пользоваться интернетом. И не только

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Магдалина Нуар
Магдалина Нуар Райтер редакции сайта Пятого канала Эксклюзив 31

Блогеру Валерии Чекалиной запретили пользоваться интернетом и телефоном

Суд запретил блогеру Лерчек пользоваться интернетом. И не только

Фото: 5-tv.ru

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Теперь знаменитости придется отказаться от своих увлечений и заняться другими делами.

Российскому блогеру Валерии Чекалиной Савеловский суд Москвы назначил запрет определенных действий в связи с обвинением в отмывании финансовых средств в особо крупном размере. Об этом сообщает источник 5-tv.ru.

Теперь знаменитости запрещено использовать интернет, телефон, почту и любые другие средства связи. Более того, девушке запретили общаться со свидетелями и соучастниками уголовного дела. Лерчек сможет вести светские беседы только с близкими родственниками. Но передвижения суд ей не ограничил.

Лерчек вместе с супругом Артемом стали фигурантами громкого уголовного дела о неуплате более 300 миллионов рублей налогов. По данным следствия, Чекалина на протяжении нескольких лет придерживалась незаконной схемы распределения доходов на счета друзей и родственников. При этом, ее выручка давно превысила предусмотренный упрощенной системой налогообложения лимит.

Ранее 5-tv.ru рассказал, как дело Чекалиных может стать началом цепи проверок блогеров.

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