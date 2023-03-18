Необходимо и достаточно: что произошло в России и вокруг нее к утру 18 марта

Индия ввела максимальный срок пребывания для россиян. Туристы из России смогут находиться в Индии самый длительный срок, который только возможен.

Эрдоган ожидает завершения ратификации заявки Финляндии в НАТО до выборов. По мнению главы государства, новый член Альянса внесет «весомый вклад в глобальную безопасность и стабильность».

В ООН не стали слушать омбудсмена ДНР Дарью Морозову. Приглашение Дарьи Морозовой российской стороной поддержали четыре страны, три воздержались, восемь высказались против.

Валентина Матвиенко заявила о завершении интеграции Крыма в Россию. Лучшим доказательством легитимности воссоединения Крыма и Севастополя с Россией является стабильность в регионе.

Постпред России в ООН заявил, что у Запада есть два месяца на снятие санкций с сельскохозэкспорта, добавив, что от выполнения Западом своих обязательств будет зависеть дальнейшее участие России в зерновой сделке.

Спасатели рассказали, что ни в коем случае нельзя делать на тонком весеннем льду. Рыбаков и любителей прогулок вдоль рек и водоемов предупреждают: тонкий лед в период оттепели ломается без треска.

В бундестаге сделали громкое заявление о Шольце. Оппозиционный политик обвинил канцлера ФРГ в потере понимания ситуации в стране.

ООН заявляет о риске гуманитарной катастрофы в Афганистане. Угроза массового голода может коснуться четырех миллионов жителей страны.

Детский омбудсвумен Татьяна Москалькова предложила упростить получение детьми российского гражданства. Изменение коснется тех детей, которые будут рождены за границей.

Нашествие скунсов сорвало уроки в канадской начальной школе. Группировка зверьков захватила подвал учебного заведения. Когда же их удалось прогнать, в помещениях пришлось менять систему вентиляции и кондиционирования.

Российские огурцы в Польше удивили немцев. Что же в них такого особенного?

Словакия передаст Украине более десятка истребителей. Братислава ожидает за отданные Киеву самолеты компенсацию от США и ЕС.

Аналитики подсчитали цену «корзины счастья» для россиян. Сколько она стоит и что это вообще такое?

Киев выступил за расширение зерновой сделки на новые порты. Сейчас сельскохозяйственная продукция вывозится из трех украинских портов — Черноморска, Одессы и Южного.