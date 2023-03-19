Зеленский превратил Запорожье в кишащий наемниками и боевиками ВСУ форпост

Жители подконтрольной националистам столицы Запорожской области оказались фактически в заложниках.

Остающийся под контролем ВСУ город Запорожье переполнен украинскими боевиками и иностранными наемниками. Об этом сообщил председатель движения «Мы вместе с Россией», член главного совета администрации региона Владимир Рогов.

«Сегодня город Запорожье буквально кишит украинскими боевиками и иностранными наемниками. Режим Зеленского превратил Запорожье в один из самых милитаризированных городов на оккупированной украинскими боевиками территории. Несколько десятков объектов гражданской инфраструктуры используется в качестве военных объектов», — цитирует чиновника РИА Новости.

Владимир Рогов уточнил, что ВСУ размещают своих солдат в помещениях заводов, административных зданиях, пансионатах, школах и больницах города. В результате жители Запорожья оказались фактически в заложниках.

ВСУ концентрируют силы в Запорожской области с февраля. Численность группировки оценивается в 40 тысяч человек, идет переброска боевой авиации. В марте в Запорожской области активизировались бои. В Минобороны РФ стали все чаще сообщать о ликвидации в регионе диверсионно-разведывательных групп. На этой неделе украинские боевики пошли в разведку боем.

Ожидается, что наступление ВСУ начнется с появлением листвы на деревьях — ближе к апрелю. В Запорожской области знают о планах Киева и готовы отразить атаку, заверял ранее Владимир Рогов.

Запорожская область вошла в состав РФ по итогам состоявшегося в сентябре референдума. Российские войска сейчас контролируют более 70% территории региона. Украинские боевики удерживают его столицу — город Запорожье.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что российские военные отбили атаку украинских националистов в Запорожской области.