Зеленский превратил Запорожье в кишащий наемниками и боевиками ВСУ форпост
Владимир Рогов: город Запорожье переполнен боевиками ВСУ и иностранными наемниками
Фото: www.globallookpress.com / Pavlo Gonchar
Жители подконтрольной националистам столицы Запорожской области оказались фактически в заложниках.
Остающийся под контролем ВСУ город Запорожье переполнен украинскими боевиками и иностранными наемниками. Об этом сообщил председатель движения «Мы вместе с Россией», член главного совета администрации региона Владимир Рогов.
«Сегодня город Запорожье буквально кишит украинскими боевиками и иностранными наемниками. Режим Зеленского превратил Запорожье в один из самых милитаризированных городов на оккупированной украинскими боевиками территории. Несколько десятков объектов гражданской инфраструктуры используется в качестве военных объектов», — цитирует чиновника РИА Новости.
Владимир Рогов уточнил, что ВСУ размещают своих солдат в помещениях заводов, административных зданиях, пансионатах, школах и больницах города. В результате жители Запорожья оказались фактически в заложниках.
ВСУ концентрируют силы в Запорожской области с февраля. Численность группировки оценивается в 40 тысяч человек, идет переброска боевой авиации. В марте в Запорожской области активизировались бои. В Минобороны РФ стали все чаще сообщать о ликвидации в регионе диверсионно-разведывательных групп. На этой неделе украинские боевики пошли в разведку боем.
Ожидается, что наступление ВСУ начнется с появлением листвы на деревьях — ближе к апрелю. В Запорожской области знают о планах Киева и готовы отразить атаку, заверял ранее Владимир Рогов.
Запорожская область вошла в состав РФ по итогам состоявшегося в сентябре референдума. Российские войска сейчас контролируют более 70% территории региона. Украинские боевики удерживают его столицу — город Запорожье.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что российские военные отбили атаку украинских националистов в Запорожской области.
- 19 мар
- ВС РФ сорвали попытки ВСУ перебросить резервы на купянском направлении
- 19 мар
- «Будут массово паковать»: Киев готовится ужесточить мобилизацию
- 19 мар
- Из украинцев в поляки: какое будущее Запад подготовил для Зеленского
- 19 мар
- ВС РФ поймали украинского велосипедиста-наводчика с помощью беспилотника
- 19 мар
- Расчеты «Гиацинтов» рассказали о боевой работе в зоне спецоперации
- 19 мар
- Российские военные отбили атаку украинских националистов в Запорожской области
- 19 мар
- Владимир Путин провел совещание в командном пункте СВО в Ростове-на-Дону
- 19 мар
- Глава Снигиревки рассказал о концлагере под Одессой для отказавшихся воевать против РФ
- 19 мар
- Против нацистов: президент Сирии поддержал спецоперацию РФ по защите Донбасса
- 19 мар
- Появились кадры последствий обстрела Донецка из РСЗО со стороны ВСУ
Читайте также
59%
0.19 81.46
0.32
Нашли ошибку?