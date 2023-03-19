Что мешало Зеленскому восстановить Донбасс? Захарова озвучила причины

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София Шафиуллина
София Шафиуллина Журналист 405

Представитель МИД Захарова: национализм, коррупция и наркотики мешали Зеленскому восстановить Донбасс

Что мешало Зеленскому восстановить Донбасс? Захарова озвучила причины

Фото: www.globallookpress.com / President Of Ukraine

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Тема:
Спецоперация

Россия, в свою очередь, в кратчайшие сроки отстроила Мариуполь, не останавливая работу даже под обстрелами ВСУ.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова перечислила основные причины, из-за которых Киев не приступал к восстановлению Донбасса. По ее словам, виновата в этом не только коррупция.

Представитель ведомства задалась риторическим вопросом. Ее озаботило, почему глава Украины Владимир Зеленский не мог потратить хотя бы малую часть тех средств, которую направляли стране из вне для помощи, чтобы «реинтегрировать» Донбасс. По ее мнению, это было возможно в рамках минских договоренностей, однако Зеленский даже не попытался построить там что-то издалека похожее на современный Мариуполь.

«Национализм, коррупция и наркотики», — резюмировала Захарова в своем Telegram-канале.

Официальный представитель внешнеполитического ведомства отметила, что накануне президент России Владимир Путин совершил поездку в Мариуполь. Глава страны осмотрел стройки жилых домой, школ, дорог и другой инфраструктуры в городе. Захарова подчеркнула, что российские строители восстановили город меньше чем за год, работа не останавливалась даже под обстрелами украинской стороны.

ДНР, ЛНД, а также Херсонская и Запорожская области вошли в состав Российской федерации по результатам прошедших в регионе в сентябре 2022 года референдумов. Киев отказался признавать территории Донбасса российскими и продолжил обстрелы жилых районов.

Россия продолжает специальную военную операцию по защите Донбасса. Президент РФ Владимир Путин сообщил гражданам о ее начале 24 февраля 2022 года, после того, как власти ДНР и ЛНР обратились к стране с просьбой оказать им помощь в противостоянии агрессии киевского режима. Тогда украинская сторона усилила обстрелы жилых кварталов региона.

Ранее 5-tv.ru писал, что Путин оценил возможность начала спецоперации в 2014 году.

Тема:
Спецоперация
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