Грузинский журналист считает, что блоггерство — это не профессия, так как звезды социальных сетей не обремены ничем.

Журналист Отар Кушанашвили не считает справедливыми высокие доходы блогеров. Ведение социальных сетей и продажу сомнительных марафонов он не считает профессией.

В очередном выпуске своего YouTube-шоу Кушанашвили высказался об одной из самых обсуждаемых персон недели — Лерчек, на которую заведено уголовное дело. Суд обвинил семью блогерши в неуплате налогов на сумму более 311 миллионов рублей.

«Профессия — блогер. Как на одной сметане прожить до декабря? Или Семенович… Откуда такие деньги у людей, необремененных вообще ничем? У них долгов на 300 миллионов рублей», — негодовал он в своем шоу.

Следователи считают, что весной 2021 года Лерчек (настоящее имя Валерия Чекалина — Прим. ред.) с мужем Артемом смогли легализовать более 130 миллионов рублей, которые имели преступное происхождение, купив на них валюту. По данному обвинению паре грозит до семи лет лишения свободы.

Помимо этого, на днях суд запретил Лерчек и ее мужу выходить в интернет. Уходя из социальной сети, блогерша слезливо попрощалась с подписчиками. Однако в зале суда она решительно попросила отменить запрет, поскольку именно виртуальные плагины являются ее единственными источниками дохода. Суд на эту просьбу не отреагировал.

В настоящее время семья Чекалиных находится под подпиской о невыезде. У пары трое маленьких детей. При обыске в их доме было обнаружено 11 паспортов и слитки золота.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Иосиф Пригожин жестко высказался о блогере Валерии Чекалиной.