«Откуда такие деньги?» — Кушанашвили возмутился заработком блогера Лерчек

|
Полина Долгова
Полина Долгова 175

Журналист Кушанашвили прокомментировал уголовное дело против семьи блогера Лерчек

«Откуда такие деньги?» — Кушанашвили возмутился заработком блогера Лерчек

Фото: www.globallookpress.com / Anatoly Lomohov

Читайте нас в: Дзен Новости

Тема:
Уголовное дело против Валерии «Лерчек» Чекалиной

Грузинский журналист считает, что блоггерство — это не профессия, так как звезды социальных сетей не обремены ничем.

Журналист Отар Кушанашвили не считает справедливыми высокие доходы блогеров. Ведение социальных сетей и продажу сомнительных марафонов он не считает профессией.

В очередном выпуске своего YouTube-шоу Кушанашвили высказался об одной из самых обсуждаемых персон недели — Лерчек, на которую заведено уголовное дело. Суд обвинил семью блогерши в неуплате налогов на сумму более 311 миллионов рублей.

«Профессия — блогер. Как на одной сметане прожить до декабря? Или Семенович… Откуда такие деньги у людей, необремененных вообще ничем? У них долгов на 300 миллионов рублей», — негодовал он в своем шоу.

Следователи считают, что весной 2021 года Лерчек (настоящее имя Валерия Чекалина — Прим. ред.) с мужем Артемом смогли легализовать более 130 миллионов рублей, которые имели преступное происхождение, купив на них валюту. По данному обвинению паре грозит до семи лет лишения свободы.

Помимо этого, на днях суд запретил Лерчек и ее мужу выходить в интернет. Уходя из социальной сети, блогерша слезливо попрощалась с подписчиками. Однако в зале суда она решительно попросила отменить запрет, поскольку именно виртуальные плагины являются ее единственными источниками дохода. Суд на эту просьбу не отреагировал.

В настоящее время семья Чекалиных находится под подпиской о невыезде. У пары трое маленьких детей. При обыске в их доме было обнаружено 11 паспортов и слитки золота.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Иосиф Пригожин жестко высказался о блогере Валерии Чекалиной.

Тема:
Уголовное дело против Валерии «Лерчек» Чекалиной
19 мар
«Аферистка»: Дана Борисова высказалась о деятельности блогера Оксаны Самойловой
19 мар
«Продают воздух»: Иосиф Пригожин жестко высказался о блогере Валерии Чекалиной
17 мар
«С мигалками и без пробок»: как сейчас живут обвиняемые по двум статьям блогеры Чекалины
16 мар
«Это — абсурд!»: Защита семьи блогера Лерчек обжалует вынесенный приговор
16 мар
«По всей вертикали»: дело Чекалиных может стать началом цепи проверок блогеров
16 мар
Суд запретил блогеру Лерчек пользоваться интернетом. И не только
16 мар
СК возбудил новое уголовное дело в отношении блогера Лерчек и ее мужа
12 мар
«Ни у кого ничего не крали»: откуда у блогеров Чекалиных миллиардные заработки
8 мар
«Были неправы» — первое интервью семьи блогеров Чекалиных после скандала
8 мар
«Жадность фраера сгубила»: почему налоговая заинтересовалась бизнесом блогера Чекалиной
+4° Атмосферное давление 762 мм рт. ст.
Относительная влажность 60%
76.60
0.19 81.46
0.32
🧙‍♀ Гороскоп на 20 марта для всех знаков зодиака

Последние новости

17:55
ЦБ обязал банки использовать только российские сервисы при внутренних переводах
17:45
Что случилось с могилой Табакова спустя пять лет после его смерти
17:38
Ваня Дмитриенко чуть не сжег квартиру
17:32
Си Цзиньпин на встрече в Кремле назвал Путина дорогим другом
17:26
Российские истребители сбили украинский вертолет Ми-8 в Харьковской области
17:19
Стартовавший в Петербурге сезон самокатов принес первые проблемы горожанам

Сейчас читают

Как выглядит сейчас могила Владимира Этуша
Китаю дальше всех удалось продвинуть идею переговоров России и Украины
Волосы и зубы прорастают в органах: что такое тератома и почему она возникает у младенцев
«Я искренне радовался, что Крым наш»: Гаврилов о присоединении полуострова к РФ

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Майские праздники 2023 — сколько дней отдыхаем
5 знаков жду кардинальные перемены — гороскоп на весну 2023
Кто вы из мультика Шрек по знаку зодиака — смешной гороскоп
Какие тайны хранят регалии для коронации Карла III: видео