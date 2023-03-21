ВСУ потерпели серьезное поражение от российских войск на донецком направлении
ВС РФ уничтожили до 160 боевиков ВСУ на донецком направлении
Фото, видео: www.globallookpress.com / MOD Russia; Минобороны РФ; 5-tv.ru
Также группировка войск «Центр» пресекла попытки противника ударить по населенному пункту Торское в ДНР.
До 160 боевиков убитыми потеряли Вооруженные силы Украины (ВСУ) в результате действий российских сил на донецком направлении. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
«На донецком направлении в ходе активных действий подразделений южной группировки войск, ударов авиации и огня артиллерии потери противника за сутки составили до 160 украинских военнослужащих, три боевые бронированные машины, четыре автомобиля и гаубица Д-20», — отчитался официальный представитель военного ведомства Игорь Конашенков.
До этого начальник пресс-центра группировки «Центр» российских войск Александр Савчук сообщил об успехах на краснолиманском направлении. Там бойцы Вооруженных сил РФ пресекли попытки украинских боевиков отбить утерянные позиции и нанести удары по населенному пункту Торское в Донецкой народной республике. При этом противник понес крупные потери в живой силе и боевой технике.
Ранее 5-tv.ru показал кадры работы штурмовых отрядов одного из соединений воздушно-десантных войск РФ в зоне спецоперации.
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