«Необразованные морковки с надутыми губами»: Пригожин разнес Митрошину
Иосиф Пригожин жестко высказался о блогере Александре Митрошиной
Фото: www.globallookpress.com / Pavel Kashaev, Павел Кашаев
Блогер Александра Митрошина вслед за «Лерчек» стала фигуранткой уголовного дела по факту уклонения от уплаты налогов.
Продюсер Иосиф Пригожин прокомментировал скандал, в котором оказалась блогерша Александра Митрошина. «Матерь бложью», как она сама себя называет, подозревают в сумму 120 миллионов рублей.
По мнению Пригожина, блогеры, не обладающие необходимой компетенцией, не имеют права делать деньги из воздуха. Также он высказался и о Валерии «Лерчек» Чекалиной, которая недавно стала фигуранткой по тому же делу.
«Чему могут научить новоиспеченные необразованные морковки с надутыми губами? Блогосфера обесценивает людей, обладающих знаниями и профессией», — цитирует Пригожина портал Teleprogramma.
Блогер Митрошина скрывала свой доход от государства на протяжении полутора лет. При этом параллельно выпускала курс, в котором, в том числе, обучала начинающих блогеров легально зарабатывать без обмана государства.
Ранее 5-tv.ru писал, как Иосиф Пригожин высказался о блогере Валерии Чекалиной. Продюсер считает, что блогеры обесценивают профессию, потому что у них нет должной специальности и знаний, чтобы быть экспертами.
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