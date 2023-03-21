«Необразованные морковки с надутыми губами»: Пригожин разнес Митрошину

|
Рита Миронова
Рита Миронова 565

Иосиф Пригожин жестко высказался о блогере Александре Митрошиной

«Необразованные морковки с надутыми губами»: Пригожин разнес Митрошину

Фото: www.globallookpress.com / Pavel Kashaev, Павел Кашаев

Читайте нас в: Дзен Новости

Тема:
Уголовное дело против Валерии «Лерчек» Чекалиной

Блогер Александра Митрошина вслед за «Лерчек» стала фигуранткой уголовного дела по факту уклонения от уплаты налогов.

Продюсер Иосиф Пригожин прокомментировал скандал, в котором оказалась блогерша Александра Митрошина. «Матерь бложью», как она сама себя называет, подозревают в сумму 120 миллионов рублей.

По мнению Пригожина, блогеры, не обладающие необходимой компетенцией, не имеют права делать деньги из воздуха. Также он высказался и о Валерии «Лерчек» Чекалиной, которая недавно стала фигуранткой по тому же делу.

«Чему могут научить новоиспеченные необразованные морковки с надутыми губами? Блогосфера обесценивает людей, обладающих знаниями и профессией», — цитирует Пригожина портал Teleprogramma.

Блогер Митрошина скрывала свой доход от государства на протяжении полутора лет. При этом параллельно выпускала курс, в котором, в том числе, обучала начинающих блогеров легально зарабатывать без обмана государства.

Ранее 5-tv.ru писал, как Иосиф Пригожин высказался о блогере Валерии Чекалиной. Продюсер считает, что блогеры обесценивают профессию, потому что у них нет должной специальности и знаний, чтобы быть экспертами.

Тема:
Уголовное дело против Валерии «Лерчек» Чекалиной
21 мар
«Показательная порка»: блогерам пора искать грамотных налоговых консультантов
20 мар
«Откуда такие деньги?» — Кушанашвили возмутился заработком блогера Лерчек
19 мар
«Аферистка»: Дана Борисова высказалась о деятельности блогера Оксаны Самойловой
19 мар
«Продают воздух»: Иосиф Пригожин жестко высказался о блогере Валерии Чекалиной
17 мар
«С мигалками и без пробок»: как сейчас живут обвиняемые по двум статьям блогеры Чекалины
16 мар
«Это — абсурд!»: Защита семьи блогера Лерчек обжалует вынесенный приговор
16 мар
«По всей вертикали»: дело Чекалиных может стать началом цепи проверок блогеров
16 мар
Суд запретил блогеру Лерчек пользоваться интернетом. И не только
16 мар
СК возбудил новое уголовное дело в отношении блогера Лерчек и ее мужа
12 мар
«Ни у кого ничего не крали»: откуда у блогеров Чекалиных миллиардные заработки
+8° Атмосферное давление 755 мм рт. ст.
Относительная влажность 42%
76.84
-0.40 82.54
0.17
🧙‍♀ Гороскоп на 21 марта для всех знаков зодиака

Последние новости

23:07
Жители перепуганы: сильное землетрясение произошло в Узбекистане
22:47
В ООН обеспокоены возможной передачей Киеву снарядов с обедненным ураном
22:34
Ученые из РФ выявили четыре гена, связанных с неврологическими осложнениями СOVID-19
22:23
Эксперты назвали особенности снарядов с обедненным ураном для Abrams и Leopard
22:10
На актера Дмитрия Назарова составили протокол за дискредитацию армии РФ
21:56
Полковник запаса раскрыл условие для удара РФ по Украине «Кинжалами» и «Цирконами»

Сейчас читают

Как выглядит 55-летний Киркоров вне сценического образа
«Молдавия превращается в Под-Румынию»: как Санду породила Левиафана
Военный аналитик предупредил о подготовке США к провокациям с химоружием
Волосы и зубы прорастают в органах: что такое тератома и почему она возникает у младенцев

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Майские праздники 2023 — сколько дней отдыхаем
5 знаков жду кардинальные перемены — гороскоп на весну 2023
Кто вы из мультика Шрек по знаку зодиака — смешной гороскоп
Какие тайны хранят регалии для коронации Карла III: видео