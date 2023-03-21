«Необразованные морковки с надутыми губами»: Пригожин разнес Митрошину

Блогер Александра Митрошина вслед за «Лерчек» стала фигуранткой уголовного дела по факту уклонения от уплаты налогов.

Продюсер Иосиф Пригожин прокомментировал скандал, в котором оказалась блогерша Александра Митрошина. «Матерь бложью», как она сама себя называет, подозревают в сумму 120 миллионов рублей.

По мнению Пригожина, блогеры, не обладающие необходимой компетенцией, не имеют права делать деньги из воздуха. Также он высказался и о Валерии «Лерчек» Чекалиной, которая недавно стала фигуранткой по тому же делу.

«Чему могут научить новоиспеченные необразованные морковки с надутыми губами? Блогосфера обесценивает людей, обладающих знаниями и профессией», — цитирует Пригожина портал Teleprogramma.

Блогер Митрошина скрывала свой доход от государства на протяжении полутора лет. При этом параллельно выпускала курс, в котором, в том числе, обучала начинающих блогеров легально зарабатывать без обмана государства.

Ранее 5-tv.ru писал, как Иосиф Пригожин высказался о блогере Валерии Чекалиной. Продюсер считает, что блогеры обесценивают профессию, потому что у них нет должной специальности и знаний, чтобы быть экспертами.