Лерчек невезет: поклонники продают косметику Чекалиных на фоне дела блогеров

Интернет-знаменитость проводила в своей социальной сети «колесо фортуны», для участия в котором люди были вынуждены покупать ее средства.

Подписчики Лерчек начали массово продавать товары бренда семьи Валерии и Артема Чекалиных на фоне уголовного дела блогеров об отмывании денег. На сервисе для размещения объявлений можно найти много объявлений о перепродаже косметики Letique.

Пользователи сети пишут, что уходовые и декоративные средства были приобретены у Лерчек во время проводимого ей «колеса фортуны», а использовать они их не собирались.

«Заказала косметику из-за „колеса фортуны“. Продаю в два раза дешевле. Все запакованное. Новое», — объясняют поклонники.

Блогерша устраивала в своей социальной сети розыгрыш, для участия в котором нужно было купить товары ее бренда. Инфлюенсер обещала подписчикам дорогие подарки: технику, машины и даже недвижимость. Поймать «крупную рыбу» получилось не у всех, однако лотерея была беспроигрышная и многие дополнительно получили утешительные бьюти-средства Letique.

Ранее 5-tv.ru рассказывал про дело Чекалиных. Знатоки закона называют его началом налоговых проверок блогеров-миллионников.