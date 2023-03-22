Лерчек невезет: поклонники продают косметику Чекалиных на фоне дела блогеров
Поклонники массово продают косметику бренда Чекалиных после скандала с обысками
Фото: © РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Интернет-знаменитость проводила в своей социальной сети «колесо фортуны», для участия в котором люди были вынуждены покупать ее средства.
Подписчики Лерчек начали массово продавать товары бренда семьи Валерии и Артема Чекалиных на фоне уголовного дела блогеров об отмывании денег. На сервисе для размещения объявлений можно найти много объявлений о перепродаже косметики Letique.
Пользователи сети пишут, что уходовые и декоративные средства были приобретены у Лерчек во время проводимого ей «колеса фортуны», а использовать они их не собирались.
«Заказала косметику из-за „колеса фортуны“. Продаю в два раза дешевле. Все запакованное. Новое», — объясняют поклонники.
Блогерша устраивала в своей социальной сети розыгрыш, для участия в котором нужно было купить товары ее бренда. Инфлюенсер обещала подписчикам дорогие подарки: технику, машины и даже недвижимость. Поймать «крупную рыбу» получилось не у всех, однако лотерея была беспроигрышная и многие дополнительно получили утешительные бьюти-средства Letique.
Ранее 5-tv.ru рассказывал про дело Чекалиных. Знатоки закона называют его началом налоговых проверок блогеров-миллионников.
- 22 мар
- «Длится уже год»: Блиновская прокомментировала слухи о проверках полиции
- 21 мар
- «Необразованные морковки с надутыми губами»: Пригожин разнес Митрошину
- 21 мар
- «Показательная порка»: блогерам пора искать грамотных налоговых консультантов
- 20 мар
- «Откуда такие деньги?» — Кушанашвили возмутился заработком блогера Лерчек
- 19 мар
- «Аферистка»: Дана Борисова высказалась о деятельности блогера Оксаны Самойловой
- 19 мар
- «Продают воздух»: Иосиф Пригожин жестко высказался о блогере Валерии Чекалиной
- 17 мар
- «С мигалками и без пробок»: как сейчас живут обвиняемые по двум статьям блогеры Чекалины
- 16 мар
- «Это — абсурд!»: Защита семьи блогера Лерчек обжалует вынесенный приговор
- 16 мар
- «По всей вертикали»: дело Чекалиных может стать началом цепи проверок блогеров
- 16 мар
- Суд запретил блогеру Лерчек пользоваться интернетом. И не только
Читайте также
70%
0.12 82.97
0.43
Нашли ошибку?