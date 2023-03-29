Российские артиллеристы разнесли вражеский миномет с боекомплектом и расчетом

Российские артиллеристы отличились успешными действиями в ходе проведения специальной военной операции. Об этом сообщил источник 5-tv.ru в экстренных службах.

Уточняется, что накануне, 28 марта, в районе Токаревка Харьковской области артиллерийским огнем был уничтожен 120-миллиметровый миномет с боекомплектом и расчетом. Потери украинских боевиков составили шесть погибших и двое раненых.

Кроме того, в районе села Широкая Балка Херсонской области российские бойцы уничтожили украинскую гаубицу «Акация» с боекомплектом и расчетом из пяти человек.

До этого в Минобороны РФ сообщили, что российская артиллерия разнесла пункт управления украинскими дронами под Херсоном, уничтожив вместе с техникой и оборудованием десять человек личного состава украинских войск.

Ранее 5-tv.ru показал боевую работу противотанковых подразделений и бронегруппы ВДВ, во время которой десантники уничтожили наблюдательные и опорные пункты с укрытой пехотой противника.