Российские артиллеристы разнесли вражеский миномет с боекомплектом и расчетом

|
Алексей Хитров
Алексей Хитров Алексей Хитров Райтер редакции сайта Пятого канала Эксклюзив 20

Украинские боевики потеряли шесть человек убитыми и двоих ранеными.

Российские артиллеристы разнесли вражеский миномет с боекомплектом и расчетом

Фото: www.globallookpress.com / MOD Russia

Читайте нас в: Дзен Новости

Тема:
Спецоперация

Российские артиллеристы отличились успешными действиями в ходе проведения специальной военной операции. Об этом сообщил источник 5-tv.ru в экстренных службах.

Уточняется, что накануне, 28 марта, в районе Токаревка Харьковской области артиллерийским огнем был уничтожен 120-миллиметровый миномет с боекомплектом и расчетом. Потери украинских боевиков составили шесть погибших и двое раненых.

Кроме того, в районе села Широкая Балка Херсонской области российские бойцы уничтожили украинскую гаубицу «Акация» с боекомплектом и расчетом из пяти человек.

До этого в Минобороны РФ сообщили, что российская артиллерия разнесла пункт управления украинскими дронами под Херсоном, уничтожив вместе с техникой и оборудованием десять человек личного состава украинских войск.

Ранее 5-tv.ru показал боевую работу противотанковых подразделений и бронегруппы ВДВ, во время которой десантники уничтожили наблюдательные и опорные пункты с укрытой пехотой противника.

Тема:
Спецоперация
29 мар
Забытые Киевом украинские пленные все-таки вернутся на родину
29 мар
Украинский пленный заявил о поголовной мобилизации наркоманов Киевом
29 мар
Происходящее в зоне СВО. Главное к утру 29 марта
29 мар
«Аллигаторы» на охоте: уничтожение ВСУ вертолетами Ка-52 под Северском сняли на видео
29 мар
Боевики ВСУ обстреляли локомотивное депо Мелитополя
29 мар
По полю танки грохотали! Лучшее видео из зоны СВО за день
29 мар
Певица Юта вместе с военным ансамблем выпустила клип об СВО: «Мы победим!»
29 мар
Армия России в зоне СВО получила несколько сотен новейших танков
29 мар
Португалия передала Украине три танка Leopard 2
29 мар
На защите людей: как российские десантники перехватывают дроны ВСУ у Днепра
+6° Атмосферное давление 753 мм рт. ст.
Относительная влажность 87%
76.59
0.02 82.78
0.49
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 29 марта, для всех знаков зодиака

Последние новости

12:25
Российские артиллеристы разнесли вражеский миномет с боекомплектом и расчетом
12:13
Самодельный беспилотник ВСУ атаковал газонасосную станцию в Белгороде
12:02
Вся правда о содержанках: почему некоторых женщин привлекает такой образ жизни
11:49
Мощный циклон в Петербурге привел к задержке нескольких авиарейсов
11:33
Москвич утонул в бассейне при странных обстоятельствах — видео последних секунд жизни
11:19
Забытые Киевом украинские пленные все-таки вернутся на родину

Сейчас читают

Дания в шоке от премий за спекуляцию газом: кто виноват в космических ценах
«Я тащусь»: Буланова выделила комнату для хранения тысячи пар своих туфель
Кто мы и откуда? Власти предложили открыть для россиян доступ к родословным
Сдеру три шкуры: украинка Лорак продает билеты на концерт в Москве по 600 тысяч

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Майские праздники 2023 — сколько дней отдыхаем официально
5 знаков жду кардинальные перемены — гороскоп на весну 2023
Кто вы из мультика Шрек по знаку зодиака — смешной гороскоп
Какие тайны хранят регалии для коронации Карла III: видео