Бузова готова вернуться к бывшему: «Можно дважды войти в одну и ту же реку»

Звезда «Дома-2» вдохновилась примером Дженнифер Лопес и Бена Аффлека, поженившихся через 20 лет после расставания.

Певица и бывшая ведущая реалити-шоу «Дом-2» Ольга Бузова заявила, что могла бы вернуться к бывшему возлюбленному. В интервью изданию Teleprogramma.pro знаменитость призналась, что вдохновлена, как и многие, примером Дженнифер Лопес. Она не только восхитительная артистка и роскошно выглядящая женщина, но и героиня романтичной истории любви. Зарубежная певица вышла замуж за актера Бена Аффлека спустя 20 лет после отмены первой помолвки и расставания.

«Джей Ло подала всем женщинам пример, что можно дважды войти в одну и ту же реку — в безумно красивый роман — и через 20 лет вернуть своего идеального бывшего! Может быть, и у меня такое будет!» — заявила Бузова.

Первым избранником поющей телеведущей на «Доме-2» был Роман Третьяков. Три года голубки обожали друг друга, но когда мужчина покинул проект, дама сердца за ним не пошла. Многим позже она познакомилась с футболистом Дмитрием Тарасовым и вышла за него замуж. Брак со скандалом был расторгнут через четыре года, в 2016-м. Бывшие до сих пор не могут забыть друг друга, то и дела отпуская колкие публичные шуточки.

В 2019 году у Бузовой появился новый мужчина — блогер и рэпер Давид Манукян. Около года пара демонстрировала любовь, как в журнале для девочек-подростков, с бесконечными поцелуями, объятиями, признаниями и баснословно дорогими подарками. Но этот роман тоже закончился скандалом. Бузова обвинила Даву в насилии и изменах. С тех пор селебрити не была замечена ни с одним постоянным кавалером.

К слову, у звезды действительно есть идеальный бывший — она сама так называет Тимофея Майорова, с которым рассталась десять лет назад. После разрыва они сохранили дружеские отношения, встречаясь на светских мероприятиях, они обнимаются, шутят и слегка флиртуют, потом, разумеется, сообщают б этом поклонникам в соцсетях. Майоров ли та река, в которую Бузова готова войти еще раз?

Ранее, писал 5-tv.ru, бывший коллега Ольги Бузовой по шоу «Дом-2» рассказал о ее страшной зависимости.