Необходимое и достаточное: что произошло в России и вокруг нее к утру 30 марта

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Иван Обухов
Иван Обухов 1 838

Основные события в стране и мире в дайджесте на 5-tv.ru.

Необходимое и достаточное: что произошло в России и вокруг нее к утру 30 марта

Фото: Геодакян Артем / ТАСС

Друг Дроздова объяснил необходимость госпитализации ведущего. Знаменитый зоолог продолжает сохранять бодрость духа, несмотря на тяжелые травмы.

Актер совершил попытку суицида на сцене драмтеатра в Улан-Удэ. По информации местной прессы, артист страдает онкологией. Но причина его поступка не связана с болезнью.

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Главари украинских боевиков признали успех российских войск под Артемовском. Российские силы перерезали или взяли под огневой контроль все асфальтированные дороги к Артемовску.

Внешний долг России упал до минимума за 15 лет. Размер долга РФ перед иностранными кредиторами сократился более чем на 100 миллиардов долларов.

Живущие за рубежом россияне смогут получать российскую пенсию. Нововведения связаны с действующими в отношении РФ экономическими ограничениями.

Под завалами в Турции нашли живого кота через 49 дней после землетрясения. Сложно сказать, сколько из своих девяти жизней потратил кот в ожидании помощи. Но совершенно ясно, что он своего добился.

В Госдуме предложили избавиться от мусоропроводов в жилых домах. Инициатива направлена на ускорение реформы обращения с мусором.

В США заявили о подготовке к войне с Китаем и Россией. Американский военный бюджет на 2024 год сверстан именно с прицелом на противостояние с КНР.

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Украинские военные сдаются в Артемовске из-за отсутствия поддержки. В российском плену со сложившими оружие боевиками обращаются достойно.

В Новосибирске все таки осудили экс-депутата, проехавшегося по ребенку на джипе, и поехавшего по своим делам дальше. Во время заседания Сергей Мамонтов пытался вызвать сочувствие к себе. Решением остался абсолютно недоволен.

Учителей хотят по статусу приравнять к госслужащим. Это касается зарплат, льгот и социальных гарантий.

Многодетные отцы смогут уйти пенсию раньше. Закон коснется около полутора миллионов мужчин в стране. 

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