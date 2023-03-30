«Обманули»: военный дипломат предупредил о ловушке при переговорах с Украиной

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Эльвира Михеева
Эльвира Михеева 29

Военный дипломат Бартош: Киев организует ловушку в случае переговоров с РФ

«Обманули»: военный дипломат предупредил о ловушке при переговорах с Украиной

Фото: www.globallookpress.com / Sebastian Gollnow

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Тема:
Спецоперация

Эксперт напомнил о Минских соглашениях, на фоне которых Киев тянул время и вел военную подготовку.

Киев устроит очередную ловушку в случае переговоров с Россией. Об этом предупредил член-корреспондент Академии военных наук, военный дипломат Александр Бартош.

В интервью изданию URA.RU он подчеркнул, что все должны помнить о Минских соглашениях, чтобы вновь не попасться на ту же удочку.

«Обманули с минскими договорами, когда Украина и ее западные руководители специально тянули время для того, чтобы дать Киеву подготовиться», — подчеркнул эксперт.

По его мнению, с того момента шла подготовка Вооруженных сил Украины при активном участии Запада — страну накачивали оружием и военной техникой.

«Украина и ее союзники используют переговоры для того, чтобы накачивать оружием эту страну», — подчеркивает Бартош.

В начале 2022 года, 24 февраля, президент РФ Владимир Путин выступил с обращением к нации и объявил о начале спецоперации по защите Донбасса. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР. Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Киев проигнорировал, поэтому Россия решила оказать самопровозглашенным республикам военную поддержку. США, страны ЕС и НАТО представили миротворческую миссию как «вторжение» и фактически объявили РФ войну.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что российская ПВО впервые сбила украинскую ракету «Гром-2» в зоне СВО.

Тема:
Спецоперация
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