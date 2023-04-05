Российские бойцы уничтожили украинский БТР и отряд боевиков на донецком направлении
Результативными действиями отличились мотострелки группировки войск «Юг».
Фото: © РИА Новости / Сергей Аверин
Бойцы южной группировки российских войск уничтожили бронетранспортер (БТР) и крупный отряд боевиков Вооруженных сил Украины (ВСУ) на донецком направлении. Об этом РИА Новости сообщил начальник пресс-центра группировки «Юг» Иван Бигма.
«На донецком направлении подразделения мотострелкового соединения „Южной“ группировки войск при попытке ротации групп расчетом ПТРК „Корнет“ уничтожили один вражеский БТР, а также личный состав ВСУ численностью до 15 человек», — заявил он.
Бигма добавил, что на авдеевском направлении российскими военными были подавлены две радиолокационные станции контрабатарейной борьбы иностранного производства. А возле села Водяное с помощью дрона, оснащенного тепловизором, обнаружена и уничтожена противотанковой управляемой ракетой боевая машина пехоты (БМП) противника.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что российские военные за сутки уничтожили четыре склада боеприпасов и оружия ВСУ.
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