Две главные тактики: раскрыты методы ведения боя украинских террористов

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Рита Миронова
Рита Миронова 90

Старший лейтенант армии ДНР Матюшин: ВСУ используют под Донецком советскую военную тактику

Две главные тактики: раскрыты методы ведения боя украинских террористов

Фото: Telegram / Zelenskiy / Official

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Тема:
Спецоперация Обострение конфликта в Донбассе

В зоне спецоперации Вооруженные силы Украины используют разные подходы на разных участках. Насколько это эффективно?

Старший лейтенант Народной милиции ДНР в отставке, военный корреспондент Александр Матюшин назвал главные методы ведения боев украинской армии. По его словам, в зоне спецоперации Вооруженные силы Украины (ВСУ) используют разные методы на разных участках.

Так, на киевском, харьковском и славянском направлениях ВСУ ведут бой по западной тактике, а на донецком направлении — по советской. Подробнее о каждой из методик Александр Матюшин рассказал в беседе с URA.RU.

Западная тактика появилась во время войны в Афганистане в 80-х. Тогда моджахеды (участники восстания — Прим. ред.) нападали на танковые колонны и блокировали движение, чтобы расстрелять загнанных в ловушку военных.

«Уничтожали, допустим, первую и последнюю машину, идущую по дороге, и после этого уже зажатый транспорт расстреливали как в тире», — рассказал Матюшин.

Однажды, по его словам, ВСУ на пикапах пулеметами заходили в тыл российского войска и расстреливали людей, а с помощью гранатометов уничтожали бронетехнику.

По советской тактике ВСУ создавали масштабные укрепления с максимальным количеством войск, а в атаку шли с огромным количеством бронетехники.

«Плюс, конечно же, привычка украинских войск не считаться с потерями и идти массово», — подчеркнул Матюшин.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что украинские боевики выбрали новую тактику боя на луганском направлении.

Тема:
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