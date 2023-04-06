Две главные тактики: раскрыты методы ведения боя украинских террористов
Старший лейтенант армии ДНР Матюшин: ВСУ используют под Донецком советскую военную тактику
Фото: Telegram / Zelenskiy / Official
В зоне спецоперации Вооруженные силы Украины используют разные подходы на разных участках. Насколько это эффективно?
Старший лейтенант Народной милиции ДНР в отставке, военный корреспондент Александр Матюшин назвал главные методы ведения боев украинской армии. По его словам, в зоне спецоперации Вооруженные силы Украины (ВСУ) используют разные методы на разных участках.
Так, на киевском, харьковском и славянском направлениях ВСУ ведут бой по западной тактике, а на донецком направлении — по советской. Подробнее о каждой из методик Александр Матюшин рассказал в беседе с URA.RU.
Западная тактика появилась во время войны в Афганистане в 80-х. Тогда моджахеды (участники восстания — Прим. ред.) нападали на танковые колонны и блокировали движение, чтобы расстрелять загнанных в ловушку военных.
«Уничтожали, допустим, первую и последнюю машину, идущую по дороге, и после этого уже зажатый транспорт расстреливали как в тире», — рассказал Матюшин.
Однажды, по его словам, ВСУ на пикапах пулеметами заходили в тыл российского войска и расстреливали людей, а с помощью гранатометов уничтожали бронетехнику.
По советской тактике ВСУ создавали масштабные укрепления с максимальным количеством войск, а в атаку шли с огромным количеством бронетехники.
«Плюс, конечно же, привычка украинских войск не считаться с потерями и идти массово», — подчеркнул Матюшин.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, что украинские боевики выбрали новую тактику боя на луганском направлении.
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