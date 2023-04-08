Экс-советник главы Пентагона Макгрегор уверен в исчезновении Украины к концу года

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Светлана Шевченко
Светлана Шевченко Светлана Шевченко Журналист Вконтакте 49

Западные СМИ регулярно вводят общественность в заблуждение и скрывают реального положение дел в Незалежной.

Экс-советник главы Пентагона Макгрегор уверен в исчезновении Украины к концу года

Фото: www.globallookpress.com / Christophe Gateau

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Тема:
Спецоперация

Украина как государство может окончательно исчезнуть к концу 2023 года. В этом уверен бывший советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор.

«Обстановка внутри страны ужасающая, потери ужасающие», — заявил офицер в интервью журналисту Стивену Гарднеру.

Он подчеркнул, что западные журналисты регулярно вводят общественность в заблуждение и скрывают реальную картину положения дел в Незалежной. Макрегор даже сыронизировал, что в какой-то день американские власти позвонят в Киев, а там им никто не ответит.

Все чаще от американских высокопоставленных военных звучат заявления о скором крахе украинского режима. Так, офицер разведки пехоты США в отставке и экс-советник при ОНН Скотт Риттер предрек уже к осени текущего года капитуляцию Вооруженных сил Украины (ВСУ). Он уверен, что поставки западной техники Киеву завершатся к лету, что приведет к поражению.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что полковник Дуглас Макгрегор предсказал исход возможного контрнаступления ВСУ. По его словам, американские и немецкие танки, которые были ранее поставлены Киеву, будет разгромлены стоящими на вооружении российской армии несколькими ПТРК. Ранее с противотанковыми комплексами из РФ западная техника уже сталкивалась в Сирии и проиграла.

Россия продолжает специальную военную операцию (СВО) с 24 февраля 2022 года. Российские бойцы защищают жителей Донбасса от украинских националистов, которые уже девятый год бьют по жилым кварталам региона.

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