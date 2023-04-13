Суд отправил под домашний арест мужчину, прятавшего в свей квартире Дарью Трепову

|
София Шафиуллина
София Шафиуллина Журналист Эксклюзив 44

Мужчина знал о причастности Треповой к взрыву, однако пустил ее домой и не сообщил правоохранительным органам о ее местонахождении.

Фото, видео: Zuma\ТАСС / ТАСС; 5-tv.ru

Читайте нас в: Дзен Новости

Тема:
Взрыв в кафе Петербурга: погиб военкор Владлен Татарский

Суд отправил под домашний арест Дмитрия Касинцева, скрывавшего в своей квартире Дарью Трепову, которая задержана по обвинению в совершении теракта в кафе Санкт-Петербурга.

Петербургский суд выбрал в качестве меры пресечения Касинцеву домашний арест. Он является подозреваемым по обвинению в преступлении по статье 205.6 Уголовного кодекса РФ «Несообщение о преступлении».

По данным следствия, Касинцев был осведомлен о причастности девушки к совершению теракта, однако он пустил ее домой и не сообщил правоохранительным органам о ее местонахождении.

Взрыв в кафе Петербурга прогремел 2 апреля во время творческого вечера военного корреспондента Владлена Татарского. Он погиб в результате инцидента. Пострадали более 40 человек.

Дарья Трепова была задержана, ей предъявлено обвинение по статьям о террористическом акте и незаконном ношении взрывчатых устройств.

Ранее 5-tv.ru писал, что обвиняемая в петербургском теракте Дарья Трепова сотрудничает со следствием.

Тема:
Взрыв в кафе Петербурга: погиб военкор Владлен Татарский
13 апр
ФСБ установила соучастника убийства Владлена Татарского
12 апр
Защита Треповой обжаловала ее арест по делу о теракте в кафе Петербурга
9 апр
Спряталась за Татарским: очевидица описала действия Треповой во время теракта
9 апр
Портрет нового террориста: почему Дарья Трепова напрасно строит образ жертвы СБУ
8 апр
Обвиняемая в петербургском теракте Дарья Трепова сотрудничает со следствием
8 апр
С воинскими почестями: в Москве простились и похоронили Владлена Татарского
8 апр
Аким Апачев на прощании с Владленом Татарским: Его убили, но родили легенду
8 апр
Вдова бойца Арни на похоронах Татарского: Надо все закончить, чтобы было не зря
8 апр
Прямая трансляция церемонии прощания с военкором Владленом Татарским
8 апр
Решение об аресте Дарьи Треповой по делу о теракте в Петербурге вступило в силу
+16° Атмосферное давление 761 мм рт. ст.
Относительная влажность 31%
81.68
-0.41 90.00
0.24
Разбудить финансовую энергию: когда делать денежную стрижку в апреле 2023

Последние новости

16:17
Эксклюзивные кадры последствий разрушительного извержения Шивелуча на Камчатке
16:11
Брижит Макрон — 70 лет: неожиданные факты о жене президента Франции
16:01
Суд освободил из-под стражи осужденного после пожара в «Зимней вишне» Генина
15:47
Натравливали собак и расстреливали: как немецкие нацисты издевались над пленными лагеря «ДУЛАГ-205»
15:44
Жительница Нижнего Тагила замаскировала кошку под ребенка, чтобы спрятать наркотики
15:38
Много поисков, идея — одна: Песков назвал главную цель Путина

Сейчас читают

"Мозг взрывался": режиссер фильма "Вызов" Шипенко о тяготах и изнанке космических съемок
Военкор Коц раскрыл, где ВСУ спрятали оружие, угрожающее ДНР
Милош Бикович назвал свою роль в фильме «Вызов» событием за гранью мечты
Волосы и зубы прорастают в органах: что такое тератома и почему она возникает у младенцев

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Майские праздники 2023 — сколько дней отдыхаем официально
5 знаков жду кардинальные перемены — гороскоп на весну 2023
Кто вы из мультика Шрек по знаку зодиака — смешной гороскоп
Какие тайны хранят регалии для коронации Карла III — видео