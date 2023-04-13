Суд отправил под домашний арест мужчину, прятавшего в свей квартире Дарью Трепову
Мужчина знал о причастности Треповой к взрыву, однако пустил ее домой и не сообщил правоохранительным органам о ее местонахождении.
Фото, видео: Zuma\ТАСС / ТАСС; 5-tv.ru
Суд отправил под домашний арест Дмитрия Касинцева, скрывавшего в своей квартире Дарью Трепову, которая задержана по обвинению в совершении теракта в кафе Санкт-Петербурга.
Петербургский суд выбрал в качестве меры пресечения Касинцеву домашний арест. Он является подозреваемым по обвинению в преступлении по статье 205.6 Уголовного кодекса РФ «Несообщение о преступлении».
По данным следствия, Касинцев был осведомлен о причастности девушки к совершению теракта, однако он пустил ее домой и не сообщил правоохранительным органам о ее местонахождении.
Взрыв в кафе Петербурга прогремел 2 апреля во время творческого вечера военного корреспондента Владлена Татарского. Он погиб в результате инцидента. Пострадали более 40 человек.
Дарья Трепова была задержана, ей предъявлено обвинение по статьям о террористическом акте и незаконном ношении взрывчатых устройств.
Ранее 5-tv.ru писал, что обвиняемая в петербургском теракте Дарья Трепова сотрудничает со следствием.
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