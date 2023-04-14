«Проиграли все суды»: представитель Бузовой отреагировал на иск к звезде

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Полина Долгова
Полина Долгова Эксклюзив 70

Представитель Бузовой заявил, что иск в отношении певицы еще не приходил

Фото, видео: Прокофьев Вячеслав / ТАСС; Instagram* / anton_bo; 5-tv.ru

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Тема:
Ольга Бузова

Обратившиеся за помощью в суд представители компании заявили, что поющая ведущая отказалась от участия в рекламе винной продукции.

PR-директор и представитель певицы Ольги Бузова Антон Богословский прокомментировал информацию о том, что в отношении лейбла «Арчер Мюзик Продакшн» и артистки был зарегистрирован иск.

«Нам пока ничего не приходило, как придет иск, адвокаты будут разбираться. „Глобал Вайн“ нашей компании на сегодняшний день уже проиграли все суды», — заявил Богословский в разговоре с 5-tv.ru.

Более того, представитель певицы добавил, что «Глобал Вайн дистрибьюшен» реализовывал контрафактную продукцию, в связи с чем у звезды есть свои иски в ответ. Также Богословский отметил, что компания не судится с Ольгой Бузовой, а ведет разбирательство именно с «Арчер Мьюзик Продакшн».

Винная организация ранее потребовала взыскать убытки с певицы и ее лейбла на сумму более чем один миллион долларов после того, как она отказалась использовать свое имя и изображение на алкогольной продукции.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Ольга Бузова переживает травлю со стороны влиятельных людей.

* — принадлежит Meta, признанной в РФ экстремистской и террористической организацией, ее деятельность запрещена на территории РФ.

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