Войска РФ уничтожили три ДРГ и сорвали ротацию ВСУ на купянском направлении

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Алексей Хитров
Алексей Хитров Алексей Хитров Райтер редакции сайта Пятого канала 33

ВС России уничтожили пять диверсионно-разведывательных групп ВСУ на купянском направлении

Войска РФ уничтожили три ДРГ и сорвали ротацию ВСУ на купянском направлении

Фото: Спринчак Валентин / ТАСС

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Тема:
Спецоперация

Военнослужащие группировки войск «Запад» провели успешные действия за минувшие сутки в зоне спецоперации.

Бойцы западной группировки российских войск за прошедшие сутки уничтожили три диверсионно-разведывательные группы (ДРГ) украинской армии на купянском направлении. Об этом сообщил представитель пресс-центра группировки войск «Запад» Дмитрий Шепелявцев.

Он добавил, что российская артиллерия сорвала две ротации украинских подразделений в районе Стельмаховки и Двуречья и уничтожила гаубицу Д-20 в районе Кучеровки ударами реактивных систем залпового огня «Град» и гаубиц «Мста-С».

Накануне журнал The Spectator опубликовал интервью наемника из Великобритании Кристофера Перримана, который столкнулся с российской артиллерией в боевых действиях на Украине и на собственной шкуре испытал ее мощь.

По словам Перримана, артиллеристы российской армии «чертовски хороши» и держат в постоянном страхе и напряжении украинские и наемнические формирования в районе Днепра. Матерый головорез признался, что война в Ираке не идет ни в какое сравнение с тем, что он испытал в боях на Украине.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в США начали сомневаться в успехе контрнаступлении украинских войск и открыто об этом говорят.

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