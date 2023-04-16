Военнослужащие группировки войск «Запад» провели успешные действия за минувшие сутки в зоне спецоперации.

Бойцы западной группировки российских войск за прошедшие сутки уничтожили три диверсионно-разведывательные группы (ДРГ) украинской армии на купянском направлении. Об этом сообщил представитель пресс-центра группировки войск «Запад» Дмитрий Шепелявцев.

Он добавил, что российская артиллерия сорвала две ротации украинских подразделений в районе Стельмаховки и Двуречья и уничтожила гаубицу Д-20 в районе Кучеровки ударами реактивных систем залпового огня «Град» и гаубиц «Мста-С».

Накануне журнал The Spectator опубликовал интервью наемника из Великобритании Кристофера Перримана, который столкнулся с российской артиллерией в боевых действиях на Украине и на собственной шкуре испытал ее мощь.

По словам Перримана, артиллеристы российской армии «чертовски хороши» и держат в постоянном страхе и напряжении украинские и наемнические формирования в районе Днепра. Матерый головорез признался, что война в Ираке не идет ни в какое сравнение с тем, что он испытал в боях на Украине.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в США начали сомневаться в успехе контрнаступлении украинских войск и открыто об этом говорят.