Российская армия отбила попытку контрнаступления ВСУ под Угледаром
РВ: ВСУ предприняли попытку контрнаступления под Угледаром
Фото: www.globallookpress.com / Ukrainian Presidential Press
Встречные бои на руинах продолжались несколько часов, однако ВС РФ удалось развернуть противника.
Боевики киевского режима предприняли попытку начать контрнаступление под Угледаром. Группировки ВСУ пошли в атаку в районах Павловки и Никольского в ДНР, однако их прорыв был предотвращен. Об этом сообщил Telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны».
«Движение вражеских подразделений было вовремя вскрыто нашей разведкой, по наступающим начала работать артиллерия», — написано в сообщении.
Отмечается, что противник использовал тяжелую технику для прикрытия своих подразделений. Вооруженные силы РФ отработали по танкам и БПМ с помощью огня артиллерии, а также применили управляемые ракеты для поражения целей.
Бои продолжались несколько часов, однако ВСУ не смогли продвинуться и понесли тяжелые потери техники и личного состава.
Россия продолжает проведение специальной военной операции по защите Донбасса. Президент РФ Владимир Путин сообщил гражданам о ее начале 24 февраля 2022 года, после того, как власти ДНР и ЛНР обратились к стране с просьбой оказать им помощь в противостоянии агрессии киевского режима. Тогда украинская сторона усилила обстрелы жилых кварталов региона.
Ранее 5-tv.ru писал, что Штурмовые отряды ВС РФ взяли два квартала Артемовска.
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