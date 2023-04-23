Костюм-невидимка: у российских военных появится уникальное снаряжение

Отечественные разработки уже в скором времени могут поступить в зону СВО.

На рынке военного снаряжения появились новинки, которые могут буквально вводить в заблуждение противника. Уникальное оружие уже скоро окажется в руках Вооруженных сил РФ, а пока с ними смогла ознакомиться широкая публика. На выставке передовых военных разработок побывал корреспондент «Известий» Валентин Трушин.

По его словам, российская армия будет снабжена лучшим вооружением, среди которого ударные беспилотники, тепловизоры и тактическая медицина. Примечательно, что свое производство вполне успешно поставили на военные рельсы представители российского высокотехнологичного бизнеса. Например, дроны «Валькирия-45» с функцией вертикального взлета, камерой, тепловизором и лазерным целеуказателем научились обирать производители сельскохозяйственной техники.

Однако самая интересная история перепрофилирования бизнеса случилась у производителя снайперских костюмов «Богомол Z». Предприниматель Виктор Константинопольский до начала спецоперации шил шубы для ведущих модных домов в Италии, умело украшал меха металлом, что и пригодилось в его дальнейшей работе. С помощью уникальной технологии металлизации ткани он научился делать костюмы, которые не заметны для тепловизоров.

«Луч тепловизора нужно обмануть. Он попадает на нашу ткань, и он ломается, уходит в сторону. Не возвращается, и тем самым тепловизор его не видит. Дальше идет сама маскировка — визуализация. Если мы сделаем только нашу технологию, это будет просто черное пятно. Поэтому дальше идет визуализация, где мы под природу подстраиваемся и тем самым его замываем», — прокомментировал Константинопольский.

Несколько экземпляров «Богомола» уже отправились на фронт для испытания, как и антидронове оружие и другие передовые новинки. Однако не все так просто: зачастую между созданием и испытанием оружия и его дальнейшем серийным производством с поставками на передовую нужно немало времени. Но успешные примеры тоже есть.

«Российские производители успешно освоили производство кровоостанавливающих жгутов, повязочных материалов. В общем всего, что должно быть в современной аптечке», — отмечает корреспондент.

Разработчик и испытатель средств оказания первой помощи Сергей Руднев отмечает, что сегодня перед российским бизнесом стоит одна задача — на все 100% уйти от импортозависимости. Производители стремятся минимизировать влияние иностранных рынков для создания всего необходимого российским солдатам оборудования и снаряжения.

Ранее 5-tv.ru писал, что Россия успешно протестировала противодронное ружье «Гарпия» в ДНР.