Марочко: ВСУ скопили силы для наступления на краснолиманском направлении

ВСУ скопили большие резервы на краснолиманском направлении. Именно оттуда противник планирует провести несколько прорывов на небольших участках местности. Об этом в своем Telegram-канале сообщил военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко.

«В ходе анализа сосредоточения ВСУ, их численности, наличия вооружения и техники можно сделать вывод о том, что на данный момент у противника есть все необходимое для контрнаступления на узких участках местности», — заявил Марочко.

В то же время он добавил, что ежедневная работа оперативно-тактической авиации и артиллерии ВС РФ создает серьезные проблемы для командования противника. В связи с регулярными ударами Киев пока не может реализовать свой план в полном объеме.

«Таких рембатов — единицы»: как российскую технику и оружие чинят в зоне СВО

Россия продолжает спецоперацию по защите Донбасса с 24 февраля прошлого года. Ранним утром президент России Владимир Путин отдал приказ о ее начале. Решение о проведении СВО было принято на фоне обострившейся ситуации в регионе.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что российским бойцам удалось перерезать основную дорогу, по которой ВСУ получают снабжение.