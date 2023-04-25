Марочко: ВСУ скопили силы для наступления на краснолиманском направлении
Противник планирует провести несколько прорывов на небольших участках местности. Каковы шансы?
Фото: Reuters / VIOLETA SANTOS MOURA
ВСУ скопили большие резервы на краснолиманском направлении. Именно оттуда противник планирует провести несколько прорывов на небольших участках местности. Об этом в своем Telegram-канале сообщил военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко.
«В ходе анализа сосредоточения ВСУ, их численности, наличия вооружения и техники можно сделать вывод о том, что на данный момент у противника есть все необходимое для контрнаступления на узких участках местности», — заявил Марочко.
В то же время он добавил, что ежедневная работа оперативно-тактической авиации и артиллерии ВС РФ создает серьезные проблемы для командования противника. В связи с регулярными ударами Киев пока не может реализовать свой план в полном объеме.
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