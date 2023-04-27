В Кремле высказались о разговоре Си Цзиньпина и Зеленского

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Эмилия Малинина
Эмилия Малинина Эмилия Малинина Райтер редакции сайта Пятого канала 73

Песков назвал суверенным делом Китая и Украины разговор Зеленского и Си Цзиньпина

Фото, видео: www.globallookpress.com / Kremlin Pool; 5-tv.ru

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Тема:
Спецоперация

Российская сторона готова принимать все, что приблизит украинский конфликт к завершению.

Диалог главы Украины Владимира Зеленского с председателем КНР Си Цзиньпином является суверенным делом их государств. Об этом заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, комментируя телефонный разговор обоих лидеров.

«Мы готовы приветствовать все, что может приблизить окончание конфликта на Украине и собственно достижение Россией поставленных целей. Что касается общения, это суверенное дело этих стран и вопрос их двустороннего диалога», — сказал представитель Кремля в ходе ежедневного телефонного брифинга.

По словам Пескова, в Кремле известны подробности их разговора. Диалог лидеров не засекречен и его содержимое находится в открытом доступе.

Стоит отметить, что во время разговора Си Цзиньпин указал на «корыстные цели конфликта». Американский журналист Адам Тэйлор назвал это настоящим ударом по Вашингтону. При этом Украина не может лишиться такого важного торгового партнера, как КНР, поэтому ей придется заключить сделку с Пекином, если не будет альтернативных вариантов.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в МИД КНР прокомментировали диалог Си Цзиньпина и Зеленского.

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