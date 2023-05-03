WP: Зеленский узнал об утечке секретных документов Пентагона из СМИ

Президент Украины объяснил, почему не готов высказывать свою личную позицию по этому делу.

Зеленский узнал о сливе секретных данных Пентагона из СМИ. Такое заявление лидер Украины сделал в интервью The Washington Post. Он отметил, что ни Пентагон, ни Белый дом не информировали его о происшествии.

«Нам это невыгодно. Это невыгодно для репутации Белого дома, и я считаю, что это невыгодно для репутации Соединенных Штатов», — отметил Зеленский.

Секретные документы, просочившиеся в сеть через Discord, раскрыли истинные оценки США боевых действий на Украине. В документах указывались нехватка вооружения у ВСУ, а также просьбы Вашингтона отложить запланированные на февраль военные операции.

Отвечая на вопрос об ослаблении доверия между США и Украиной, Зеленский отметил, что «не имеет права рисковать нашим государством». Он добавил, что демонстрация своих личных чувств не стоит потенциального вреда оказываемой американцами поддержки.

Экс-разведчик США посоветовал разделить Украину между Россией и Польшей

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Владимиру Зеленскому в скором времени придется сделать серьезный выбор: продолжать боевые действия или же пойти на мирные переговоры. Глава Украины не намерен давать свое согласие на сделку.