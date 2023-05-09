В колоннах на Параде Победы прошли 530 участников СВО
Всего по брусчатке Красной площади промаршировали восемь тысяч военнослужащих
Фото, видео: © РИА Новости / Григорий Сысоев; 5-tv.ru
В Параде Победы на Красной площади приняли участие восемь тысяч военнослужащих в составе 30 парадных расчетов. Во время церемонии подчеркнули, что по брусчатке прошли 530 участников специальной военной операции.
Помимо военных в параде принимали участие сотрудники ФСБ, Росгвардии, МЧС, военной полиции. Представители этих организаций также присутствуют в зоне проведения СВО.
Открыли марш пеших колонн суворовцы Московского военно-музыкального училища имени генерал-лейтенанта Валерия Халилова. Проход техники по Красной Площади открыл танк Т-34. Также зрителям показали различную колесную технику, среди которой бронеавтомобили «Тигр-М», БТР-82А, «Спартак», «Ахмат», ракетные комплексы «Искандер-М» и многие другие.
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Ранее 5-tv.ru делился заявлением Владимира Путина о роли республик СССР в победе над фашизмом. Президент России подчеркнул, что все народы внесли неоценимый вклад в общую победу.
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