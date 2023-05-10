В ВСУ воюют одни сопляки: кадры из освобожденной Каменки на авдеевском направлении

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Алексей Хитров
Алексей Хитров Алексей Хитров Райтер редакции сайта Пятого канала Эксклюзив 106

Военкор «Известий» Дмитрий Астрахань показал освобожденную от украинских боевиков Каменку

Фото, видео: Пресс-служба Минобороны РФ / ТАСС; 5-tv.ru

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Тема:
Спецоперация

Российские военные приходят в недоумение, видя, кого киевский режим гонит на убой.

Съемочная группа «Известий» первой среди журналистов побывала в освобожденном от украинских боевиков поселке Каменка на авдеевском направлении. Противник оказал здесь упорное сопротивление, но в итоге был выбит российскими бойцами из укреплений и бежал в лесополосу неподалеку.

«На рассвете входим в освобожденную Каменку. Пока что туда нет подъезда транспортом. Здесь очень близко к линии соприкосновения. Есть прямые прострелы, есть места, которые наблюдаются с беспилотников, и ведет огонь артиллерия. Поэтому двигаемся пешим порядком», — передает военкор «Известий» Дмитрий Астрахань.

На кадрах с места кровопролитных боев видна разбитая Константиновская трасса, ранее связывавшая Донецк и Славянск и частично взятая под контроль российскими силами.

Также показаны многочисленные разбитые жилые дома и сооружения, в которых находились огневые точки и места укрытий бронетехники украинских боевиков.

«Вот цена лживых обвинений Украины и заявлений о том, что русская армия уничтожает мирные города и поселки. Вот так устроена украинская оборона в населенных пунктах», — отметил журналист.

По словам российских бойцов, освободивших Каменку, буквально каждый дом населенного пункта боевики превратили в укрепленную позицию, а на окраинах были вырыты окопы.

«В каждом доме сидел противник, оборона была у них хорошая, отбивались долго… Держались в основном в подвалах, они боятся сталкиваться на улице, окопные бои в основном ведут», — рассказал военный с позывным «Баста».

Он добавил, что уцелевшие и бежавшие из поселка боевики окопались в ближайшей лесополосе, откуда пытаются «огрызаться» и вести разведку боем. Однако российские бойцы не дают им продвинуться дальше 100-200 метров от леса.

Изъятые у погибших боевиков документы свидетельствуют, что среди них почти нет «матерых» боевиков, а есть множество молодых людей, в том числе 1995 года рождения. Российские военные приходят в недоумение, видя, кого киевский режим гонит на убой.

«У противника, похоже, закончились ресурсы, сгоняют уже всех, кого можно. Наверное, скоро из детских садов начнут брать… Воюют одни сопляки, подготовленные боевики где-то прячутся. Редко их встретишь здесь», — говорят бойцы.

На отбитых у боевиков позициях удалось захватить множество оружия импортного производства, которое российские военные теперь применяют сами.

«Это у нас трофейные, так сказать, „игрушки“, которые мы забрали у злодеев. Теперь мы ими сами работаем», — отметил боец с позывным «Пират 15».

При этом он показал богатый «урожай» захваченного оружия, в числе которого особо примечательны пулемет Browning 1949 года выпуска, антидроновое ружье натовского образца и множество гранатометов разных модификаций. Трофеев хватило даже на то, чтобы поделиться ними с соседними подразделениями вдоль линии фронта, отметил «Пират 15».

Ранее 5-tv.ru показал освобожденную от боевиков Новобахмутовку.

Тема:
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