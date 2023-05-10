«Должна сдаться»: Боррель заявил, что Украина не сможет противостоять России

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София Шафиуллина
София Шафиуллина Журналист 39

Боррель: Украина не сможет противостоять России без поддержки Запада

«Должна сдаться»: Боррель заявил, что Украина не сможет противостоять России

Фото: www.globallookpress.com / MFA Russia

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Тема:
Спецоперация

Политик раскрыл формулу завершения конфликта. Почему же она до сих пор не была использована?

Киев не сможет самостоятельно противостоять России, если Запад обрубит свои каналы поддержки. Об этом глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель заявил в беседе с испанским телеканалом Sexta.

Европейский дипломат рассказал, что знает, как быстро завершить конфликт на Украине. По его словам, киевский режим не протянет и пары дней, если страны ЕС остановят его накачку.

«Я знаю, как немедленно закончить: я прекращаю оказывать военную помощь Украине, и Украина должна сдаться в течение нескольких дней», — прокомментировал чиновник.

Боррель добавил, что европейскому сообществу с меньшей долей вероятности нужен такой исход, поэтому, отметил он, поддержка киевского режима и украинской армии будет продолжаться.

Глава европейской дипломатии в заключение указал на то, что ЕС не «вмешивается напрямую» в конфликт между Москвой и Киевом и не участвует в боевых действиях, поэтому и не является стороной конфликта.

Ранее 5-tv.ru писал, что Боррель указал на серьезные разногласия Запада с остальным миром, которые обнажились из-за украинского кризиса.

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