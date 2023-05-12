По-хорошему не получилось. Суд арестовал более 311 миллионов со счетов Лерчек

В марте блогеры обещали погасить долг перед налоговой, но свои обязательства так и не выполнили.

Савеловский суд Москвы арестовал банковские счета Чекалиных, сумма которых составила более, чем 311 миллионов рублей. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства.

«Постановлением Савеловского районного суда Москвы наложен арест на денежные средства ИП „Чекалин Артем Александрович“ в пределах суммы 311 043 030 рублей, поступающие и хранящиеся на расчетных счетах», — говорится в сообщении.

Подобное постановление вынесли и в отношении ИП Валерии. Решение суда уже вступило в законную силу.

Еще в марте звездной паре предъявили обвинение по делу об уклонении от уплаты налогов на сумму в 311 миллионов рублей. Мужа Лерчек обвиняют в пособничестве.

Известно, что супруги до сих пор не погасили налоговую задолженность, хотя блогер заявляла, что выполнит все обязательства, поскольку ведет бизнес честно.

«За прошедшие три года оплатили налогов на 1,5 миллиарда рублей. Оплатим и эти, бывает. Это нормально для любого бизнеса, ты совершаешь какие-то ошибки. Самое главное — эти ошибки признавать и сотрудничать. Мы готовы все возместить», — обещала своим поклонникам Лерчек.

С тех пор интернет-звезды не выходили в Сеть. На время расследования суд запретил им пользоваться социальными сетями.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что у Лерчек есть еще один источник дохода — косметический бренд.