По-хорошему не получилось. Суд арестовал более 311 миллионов со счетов Лерчек
Суд арестовал со счетов Лерчек и ее мужа более 311 миллионов рублей
Фото: Красильников Станислав / ТАСС
В марте блогеры обещали погасить долг перед налоговой, но свои обязательства так и не выполнили.
Савеловский суд Москвы арестовал банковские счета Чекалиных, сумма которых составила более, чем 311 миллионов рублей. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства.
«Постановлением Савеловского районного суда Москвы наложен арест на денежные средства ИП „Чекалин Артем Александрович“ в пределах суммы 311 043 030 рублей, поступающие и хранящиеся на расчетных счетах», — говорится в сообщении.
Подобное постановление вынесли и в отношении ИП Валерии. Решение суда уже вступило в законную силу.
Еще в марте звездной паре предъявили обвинение по делу об уклонении от уплаты налогов на сумму в 311 миллионов рублей. Мужа Лерчек обвиняют в пособничестве.
Известно, что супруги до сих пор не погасили налоговую задолженность, хотя блогер заявляла, что выполнит все обязательства, поскольку ведет бизнес честно.
«За прошедшие три года оплатили налогов на 1,5 миллиарда рублей. Оплатим и эти, бывает. Это нормально для любого бизнеса, ты совершаешь какие-то ошибки. Самое главное — эти ошибки признавать и сотрудничать. Мы готовы все возместить», — обещала своим поклонникам Лерчек.
С тех пор интернет-звезды не выходили в Сеть. На время расследования суд запретил им пользоваться социальными сетями.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, что у Лерчек есть еще один источник дохода — косметический бренд.
- 5 мая
- Пользы мало, а деньги получают большие: как заставить блогеров платить налоги
- 4 мая
- Личный бренд за 172 миллиона в год: у Лерчек нашелся еще один источник дохода
- 3 мая
- План не удался: налоговая нашла кое-что интересное в «грязном» бизнесе Лерчек
- 2 мая
- Кто следующий? На прицеле правоохранителей еще четверо известных блогеров
- 20 апр
- История продолжается: как оскандалившаяся Лерчек заработала почти три миллиарда
- 8 апр
- «Нас не посвящают»: адвокат Лерчек рассказал о текущем положении ее дел
- 25 мар
- «Они оступились»: Курбан Омаров пожалел Лерчек и Митрошину
- 22 мар
- Лерчек не везет: поклонники продают косметику Чекалиных на фоне дела блогеров
- 22 мар
- «Длится уже год»: Блиновская прокомментировала слухи о проверках полиции
- 21 мар
- «Необразованные морковки с надутыми губами»: Пригожин разнес Митрошину
Читайте также
87%
-0.81 82.89
-1.26
Нашли ошибку?